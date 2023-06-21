Врач назвала ошибку, которая испортит любой завтрак

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале опубликовала топ самых полезных завтраков, которые не только помогут проснуться и набраться энергии, но и насытят витаминами.

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В списке нет такого завтрака, как каша на воде - привычный для многих вариант (кстати, не самый удачный и в плане похудения). Если вы привыкли к такому блюдо, то рекомендуется начать сочетать его с белковыми продуктами.

"Если завтрак чисто углеводный (например, каша на воде), то очень быстро захочется есть. Белки нам необходимы в любом приеме пищи", - пишет Павлова.

По ее словам, к каше оптимально добавить отварное яйцо или кусочек сыра.

Кроме того, салат и мясное - также хорошие варианты для завтрака. В первом случае это могут быть овощи с вареным яйцом, заправленные одной чайной ложкой растительного масла. Плюс кусок цельнозернового хлеба.

"Запеченное или отварное мясо птицы или говядина с тем же тостом и овощами - также хороший вариант", - считает специалист.

Более плотный и, пожалуй, самый сбалансированный вариант: малосольный лосось плюс салат из свежих овощей с зеленью, а также тост с авокадо, отметила Павлова.

Важное уточнение: кофе и чай не стоит пить сразу после завтрака или во время трапезы. Такие напитки рекомендуется выпивать не ранее, чем через час после еды.

"Чтобы все витамины и минералы усвоились в полной мере", - уточнила эндокринолог.