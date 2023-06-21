Врач назвала ошибку, которая испортит любой завтрак
Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале опубликовала топ самых полезных завтраков, которые не только помогут проснуться и набраться энергии, но и насытят витаминами.
В списке нет такого завтрака, как каша на воде - привычный для многих вариант (кстати, не самый удачный и в плане похудения). Если вы привыкли к такому блюдо, то рекомендуется начать сочетать его с белковыми продуктами.
"Если завтрак чисто углеводный (например, каша на воде), то очень быстро захочется есть. Белки нам необходимы в любом приеме пищи", - пишет Павлова.
По ее словам, к каше оптимально добавить отварное яйцо или кусочек сыра.
Кроме того, салат и мясное - также хорошие варианты для завтрака. В первом случае это могут быть овощи с вареным яйцом, заправленные одной чайной ложкой растительного масла. Плюс кусок цельнозернового хлеба.
"Запеченное или отварное мясо птицы или говядина с тем же тостом и овощами - также хороший вариант", - считает специалист.
Более плотный и, пожалуй, самый сбалансированный вариант: малосольный лосось плюс салат из свежих овощей с зеленью, а также тост с авокадо, отметила Павлова.
Важное уточнение: кофе и чай не стоит пить сразу после завтрака или во время трапезы. Такие напитки рекомендуется выпивать не ранее, чем через час после еды.
"Чтобы все витамины и минералы усвоились в полной мере", - уточнила эндокринолог.
Также врач посоветовала после завтрака съедать один фрукт или стакан сезонных ягод.