Что будет, если съесть слишком много черешни

Черешня — главный фрукт начала лета. В это время года его продажи традиционно взлетают, ведь многие хотят максимально запастись витаминами. Нам часто кажется, что лучше переесть черешни, пока она есть, чем потом зимой скучать по ярким плодам. Диетолог рассказала, что может случиться, если всё-таки переборщить с этим кладезем витаминов.

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Ната Гончар, основатель Международного института интегративной нутрициологии:

Черешня — полезная ягода, и ежедневное употребление не принесёт вреда организму, если соблюдать меру. Не рекомендуется есть больше 250 г черешни в день. А вот переедание может спровоцировать ряд проблем:

повышение сахара в крови;

аллергические реакции;

развитие непроходимости кишечника.

Черешня — малокалорийный продукт, но это не значит, что его бесконтрольное потребление не влияет на вес. Эта ягода содержит большое количество сахаров, поэтому потребление всё равно спровоцирует рост инсулина. Диабетикам необходимо осторожно относиться к этим плодам, но, даже если у вас нет заболеваний, стоит помнить про норму.