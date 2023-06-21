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От каких продуктов стоит отказаться в жару

В жаркую погоду следует изменить рацион питания, в частности нужно сократить употребление тяжелой пищи, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, в первую очередь речь идет о трудноперевариваемых белках и жирах, таких как говядина, свинина и баранина.

От каких продуктов стоит отказаться в жару
© Unsplash

В рационе нужно сократить тяжелую пищу, прежде всего трудноперевариваемые белки и жиры: говядина, свинина, баранина, особенно если есть это с жареной картошкой и другими углеводами. Они тяжело перевариваются, выделяют большое количество энергии, и человеку будет жарко, — сказала Соломатина.

Диетолог добавила, что мясо в рационе лучше заменить на рыбу, курицу или куриную грудку, индейку или кролика. Также стоит употреблять молочные белки: на завтрак готовить запеканки, сырники, есть молочные и кисломолочные продукты.

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