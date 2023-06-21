5 продуктов для увеличения работоспособности мозга
Активизировать хорошую работоспособность помогают не только специальные упражнения, но и еда.
Какие именно продукты дают заряд бодрости мозгу, рассказал «ФедералПресс» доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.
«На первое место я бы поставил какао и шоколад без сахара. Также питать мозг можно орехами (не более 50 граммов в сутки), морской рыбой и ягодами – вишней, черникой, ежевикой, малиной (до стакана в сутки)», – сказал врач.
Человеческий мозг, по словам Гинзбурга, всегда работает с каким-то уровнем тревожности. Чем выше этот показатель, тем скорее один из главных органов старится и становится труднее решать текущие задачи (принимать решение, делить или умножать, выбирать из наличия лучшее и так далее).
Все перечисленные продукты снимают тревожность, по-своему улучшают питание мозга. А менее тревожный мозг является более работоспособным, заключил диетолог.