Тайский салат с говядиной: легкий, но сытный рецепт на лето
Летом в жаркую погоду организм, как правило, требует легкой пищи. Однако овощные салаты и закуски часто дают недостаточно энергии, и после такого приема пищи голод просыпается вновь.
Если вы из тех, кто не мыслит жизни без мяса, но не хотите налегать на жирные стейки, присмотритесь к тайскому салату с говядиной. В нем совсем немного калорий, но при этом за счет мяса в составе салат помогает надолго насытить организм.
Подробнее о том, как приготовить это блюдо – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
Для салата:
Говяжья вырезка – 300 г;
Стручковая фасоль – 500 г;
Кинза – 1 пучок;
Сладкая луковица – 1/2;
Сливочное масло;
Растительное масло;
Сода – 1/2 ч.л;
Для маринада:
Соевый соус – 5-6 ст.л;
Рисовый или бальзамический уксус – 3 ст.л;
Мед – 1 ч.л;
Растительное масло – 2 ст.л;
Свежий или сушеный перец чили – по вкусу;
Приготовление
1. На смеси сливочного и растительного масла обжарьте мясо со всех сторон на сильном огне. Далее отправьте мясо в духовку на 20 минут при 180 градусах.
2. Нарежьте фасоль кусочками по пять сантиметров и положите в кипящую подсоленную воду. Предварительно добавьте в воду соду. Варите фасоль до состояния "аль-денте" восемь минут. Затем откиньте ее на дуршлаг, переложите в воду со льдом, снова откиньте и позвольте воде стечь.
3. Приготовьте маринад из соевого соуса, рисового уксуса, меда, масла и перца чили.
4. Нарежьте мясо небольшими кусочками, сложите в миску и залейте маринадом. Перемешайте.
5. Добавьте фасоль и перемешайте еще раз. Посыпьте салат мелко нарезанным луком и кинзой.
Тайский салат можно сразу подать на стол или отправить на несколько часов в холодильник. Приятного аппетита!