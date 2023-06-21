$84.23+0.2592.07+0.28

Тайский салат с говядиной: легкий, но сытный рецепт на лето

Летом в жаркую погоду организм, как правило, требует легкой пищи. Однако овощные салаты и закуски часто дают недостаточно энергии, и после такого приема пищи голод просыпается вновь.

Тайский салат с говядиной: легкий, но сытный рецепт на лето
© ru.123rf.com

Если вы из тех, кто не мыслит жизни без мяса, но не хотите налегать на жирные стейки, присмотритесь к тайскому салату с говядиной. В нем совсем немного калорий, но при этом за счет мяса в составе салат помогает надолго насытить организм.

Подробнее о том, как приготовить это блюдо – в материале "Рамблера".

Ингредиенты

Для салата:

Говяжья вырезка – 300 г;

Стручковая фасоль – 500 г;

Кинза – 1 пучок;

Сладкая луковица – 1/2;

Сливочное масло;

Растительное масло;

Сода – 1/2 ч.л;

Для маринада:

Соевый соус – 5-6 ст.л;

Рисовый или бальзамический уксус – 3 ст.л;

Мед – 1 ч.л;

Растительное масло – 2 ст.л;

Свежий или сушеный перец чили – по вкусу;

Приготовление

1. На смеси сливочного и растительного масла обжарьте мясо со всех сторон на сильном огне. Далее отправьте мясо в духовку на 20 минут при 180 градусах.

2. Нарежьте фасоль кусочками по пять сантиметров и положите в кипящую подсоленную воду. Предварительно добавьте в воду соду. Варите фасоль до состояния "аль-денте" восемь минут. Затем откиньте ее на дуршлаг, переложите в воду со льдом, снова откиньте и позвольте воде стечь.

3. Приготовьте маринад из соевого соуса, рисового уксуса, меда, масла и перца чили.

Подборка рецептов салатов на каждый день

4. Нарежьте мясо небольшими кусочками, сложите в миску и залейте маринадом. Перемешайте.

5. Добавьте фасоль и перемешайте еще раз. Посыпьте салат мелко нарезанным луком и кинзой.

Тайский салат можно сразу подать на стол или отправить на несколько часов в холодильник. Приятного аппетита!

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители