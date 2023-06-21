Тайский салат с говядиной: легкий, но сытный рецепт на лето

Летом в жаркую погоду организм, как правило, требует легкой пищи. Однако овощные салаты и закуски часто дают недостаточно энергии, и после такого приема пищи голод просыпается вновь.

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Если вы из тех, кто не мыслит жизни без мяса, но не хотите налегать на жирные стейки, присмотритесь к тайскому салату с говядиной. В нем совсем немного калорий, но при этом за счет мяса в составе салат помогает надолго насытить организм.

Подробнее о том, как приготовить это блюдо – в материале "Рамблера".

Ингредиенты

Для салата:

Говяжья вырезка – 300 г;

Стручковая фасоль – 500 г;

Кинза – 1 пучок;

Сладкая луковица – 1/2;

Сливочное масло;

Растительное масло;

Сода – 1/2 ч.л;

Для маринада:

Соевый соус – 5-6 ст.л;

Рисовый или бальзамический уксус – 3 ст.л;

Мед – 1 ч.л;

Растительное масло – 2 ст.л;

Свежий или сушеный перец чили – по вкусу;

Приготовление

1. На смеси сливочного и растительного масла обжарьте мясо со всех сторон на сильном огне. Далее отправьте мясо в духовку на 20 минут при 180 градусах.

2. Нарежьте фасоль кусочками по пять сантиметров и положите в кипящую подсоленную воду. Предварительно добавьте в воду соду. Варите фасоль до состояния "аль-денте" восемь минут. Затем откиньте ее на дуршлаг, переложите в воду со льдом, снова откиньте и позвольте воде стечь.

3. Приготовьте маринад из соевого соуса, рисового уксуса, меда, масла и перца чили.

4. Нарежьте мясо небольшими кусочками, сложите в миску и залейте маринадом. Перемешайте.

5. Добавьте фасоль и перемешайте еще раз. Посыпьте салат мелко нарезанным луком и кинзой.