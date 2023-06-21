Чем абрикосы полезны для здоровья
Употребление абрикосов в пищу поможет снизить риск болезней сердца и сосудов. О пользе этих фруктов рассказала клинический психолог, нутрициолог Ольга Тонкова-Кузнецова.
«Абрикос полезен для сердечно-сосудистой системы, так как богат калием. Всего 100 г свежих плодов обеспечивают порядка 10-12% суточной потребности человека в этом минерале. А 100 г приготовленных из абрикоса сухофруктов – кураги, урюка и других – дают около 70% суточной потребности организма в калии», – приводит цитату АГН «Москва».
Кроме того, эти фрукты способствуют похудению. Для желающих сбросить вес абрикосы благодаря своей низкой калорийности и приятному сладкому вкусу станут отличным десертом, считает эксперт. В 100 граммах абрикоса содержится всего 44 калорий.
При этом Тонкова-Кузнецова призвала включать в рацион и другие сезонные фрукты и ягоды: клубнику, черешню, сливы и т.д. Ежедневно следует съедать 400 граммов фруктов и овощей, отметила специалист.