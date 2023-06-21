Чем абрикосы полезны для здоровья

«Абрикос полезен для сердечно-сосудистой системы, так как богат калием. Всего 100 г свежих плодов обеспечивают порядка 10-12% суточной потребности человека в этом минерале. А 100 г приготовленных из абрикоса сухофруктов – кураги, урюка и других – дают около 70% суточной потребности организма в калии», – приводит цитату АГН «Москва».