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Раскрыта безопасная суточная доза черешни

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Макиша заявила, что в сутки можно съедать около 300-400 граммов черешни. Безопасную дозу этих плодов она назвала в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Раскрыта безопасная суточная доза черешни
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Специалист указала, что в черешне содержатся сахара и в 100 граммах этого продукта — 10 граммов углеводов. По ее словам, об этом важно помнить людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью.

«По калорийности черешня в среднем где-то 50 килокалорий. Поэтому 200-300 и даже 400 граммов черешни, в принципе, в течение дня съесть можно», — заявила Макиша, порекомендовав съедать такую порцию не за один присест, а разбить на несколько приемов пищи.

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