Раскрыта безопасная суточная доза черешни

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Макиша заявила, что в сутки можно съедать около 300-400 граммов черешни. Безопасную дозу этих плодов она назвала в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист указала, что в черешне содержатся сахара и в 100 граммах этого продукта — 10 граммов углеводов. По ее словам, об этом важно помнить людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью.