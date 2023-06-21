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Нутрициолог Арзамасцев перечислил опасные для печени продукты

Фрукты считаются кладезем полезных микроэлементов. Однако при определенных условиях они негативно влияют на состояние печени. Почему это происходит, "Москве 24" рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Во фруктах содержится фруктоза, и если она поступает в организм в избыточном количестве, то перерабатывается в жиры. А они, в свою очередь, могут откладываться в печени, объяснил врач.

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Но не только фрукты способны нанести вред органу. Содержащие искусственные добавки продукты и жареная пища также могут представлять опасность.

"Печень по факту является естественным чистильщиком. Все токсины в любом случае будут проходить через нее. Чем больше человек съест вредной пищи, тем больше печень нагружается, перерабатывая ее".

Не будет лишним следить за жирными и сладкими продуктами в своем рационе. При потреблении жиров печень получает высокую нагрузку, а избыток сладостей провоцирует ожирение печени.

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