Фрукты считаются кладезем полезных микроэлементов. Однако при определенных условиях они негативно влияют на состояние печени. Почему это происходит, "Москве 24" рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Во фруктах содержится фруктоза, и если она поступает в организм в избыточном количестве, то перерабатывается в жиры. А они, в свою очередь, могут откладываться в печени, объяснил врач.

Но не только фрукты способны нанести вред органу. Содержащие искусственные добавки продукты и жареная пища также могут представлять опасность.

"Печень по факту является естественным чистильщиком. Все токсины в любом случае будут проходить через нее. Чем больше человек съест вредной пищи, тем больше печень нагружается, перерабатывая ее".

Не будет лишним следить за жирными и сладкими продуктами в своем рационе. При потреблении жиров печень получает высокую нагрузку, а избыток сладостей провоцирует ожирение печени.