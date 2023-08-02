Часто случается, что мы пересаливаем блюда, особенно супы. И это может испортить весь вкус и настроение. Но не стоит отчаиваться, есть способ исправить ситуацию.

Чтобы избавиться излишков соли в супе нужно взять небольшое количество крупы (рис или гречку) и поместите ее в марлю или в чайный пакетик. Закрепите получившийся мешочек крепким узелком и положите марлю в суп на 10-15 минут. Крупа привлечет к себе излишек соли и выведет его из жидкости.

Об этом способе удаления излишков соли из пищи рассказала блогер @Okeyluba.