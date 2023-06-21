Диетологи назвали пять белковых продуктов для красивого тела

Во время похудения нужно не только ограничить потребление калорий. Жизненно важно обеспечить организм питательными веществами, чтобы тело оставалось здоровым и заряженным энергией, которой хватит, чтобы тренироваться и сжигать жир. Одной из важнейших составляющих любой здоровой диеты является белок, который поможет разогнать обмен веществ и ускорить потерю веса.

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Эксперты назвали лучшие низкокалорийные и нежирные источники белка, которые нужно включить в рацион. Об этом пишет американское издание She Finds.

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Яйца

Яйца — один из лучших продуктов с высоким содержанием белка, что ускоряет обмен веществ. Диетолог Джанетт Кимшал объяснила, что в одном яйце содержится шесть граммов белка. Они помогают поддерживать сытость в течение дня и не переедать.

Греческий йогурт

Если нужно добавить в рацион протеин, можно завтракать греческим йогуртом. Диетолог Бренда Перальта рассказала, что в этом молочном продукте мало углеводов и много белка. В одной порции содержится целых пятнадцать–двадцать граммов белка. Эксперт посоветовала есть йогурт в сочетании с гранолой, ягодами, семенами чиа или любой другой питательной начинкой.

Курица

В курице также содержится много белка, но мало жира и калорий.

— Стоит обратить внимание на нежирное мясо, курицу, индейку и рыбу. В 100 граммах куриной грудки содержится около 31 грамма белка и всего 165 калорий, — отметила диетолог Эллисон Херрис.

Лосось

Рыба — отличный источник омега-3 жирных кислот и витамина D, которые помогают уменьшить воспаление, укрепить иммунитет и поддерживать пищеварение. Кроме того, нежирная рыба, такая как лосось, увеличит густоту и блеск волос.

Диетолог Хизер Хэнкс предложила сочетать рыбу с низкоуглеводными овощами для получения максимально полезного блюда.

Фасоль и чечевица

Вегетарианцам можно включить белок в рацион в виде фасоли и чечевицы. Также этот растительный белок полезен для сердца.

— Эти бобовые содержат клетчатку и нежирные белки, что позволяет дольше оставаться сытыми и снижает чувство голода и уровень холестерина, — отметила диетолог Наталья Комова.