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Врач Лысенков рассказал, кому стоит отказаться от соленых огурцов

В мякоти огурцов содержится много полезных микроэлементов, в числе которых витамины С, А, B1 и калий. Если же засолить овощ, то он не только не потеряет своих лечебных свойств, но и увеличит набор витаминов. Об этом "Кубанским новостям" рассказал врач-диетолог Андрей Лысенков.

По его словам, благодаря соли, чесноку, перцу и прочим добавкам продукт обогащается дополнительными минеральными элементами. А клетчатка из соленых огурцов в принципе усваивается гораздо легче, чем из свежих, обратил внимание эксперт.

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Несмотря на это употреблять малосольные огурцы следует далеко не всем. С осторожностью к такой закуске стоит относиться людям с диагностированными заболеваниями пищеварительного тракта. Например, пациентам с гастритом, язвой желудка и воспалением кишечника.

Деликатес способен навредить и людям с больными почками, так как из-за соли в организме задерживается вода.

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