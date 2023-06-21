Диетолог предупредил о вреде фруктов для печени

Диетолог Арзамасцев предупредил о вреде фруктов для печени
Если есть слишком много фруктов летом, в печени может слишком интенсивно откладываться жир. Об этом "Москве 24" рассказал диетолог Евгений Арзамасцев.
Такой эффект, по словам специалиста, возникает из-за большого количества фруктозы во фруктах. Печень очищает организм от токсинов и других нежелательных веществ.
Чем больше вредной пищи съедает человек, тем сильнее нагрузка на печень, которая ее перерабатывает. Чтобы не перегружать орган, стоит избегать продуктов с искусственными добавками.
Необходимо есть как можно меньше жареной пищи, добавленного сахара, продуктов, где много насыщенных жиров. Жирное тяжелее перерабатывается, истощая печень. Любители сладкого рискуют заработать жировой гепатоз.
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