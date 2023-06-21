$84.25+0.0192.00-0.07

Диетолог Арзамасцев предупредил о вреде фруктов для печени

Если есть слишком много фруктов летом, в печени может слишком интенсивно откладываться жир. Об этом "Москве 24" рассказал диетолог Евгений Арзамасцев.

Диетолог предупредил о вреде фруктов для печени
© Pxhere

Такой эффект, по словам специалиста, возникает из-за большого количества фруктозы во фруктах. Печень очищает организм от токсинов и других нежелательных веществ.

Чем больше вредной пищи съедает человек, тем сильнее нагрузка на печень, которая ее перерабатывает. Чтобы не перегружать орган, стоит избегать продуктов с искусственными добавками.

Ночной симптом серьезных проблем с печенью

Необходимо есть как можно меньше жареной пищи, добавленного сахара, продуктов, где много насыщенных жиров. Жирное тяжелее перерабатывается, истощая печень. Любители сладкого рискуют заработать жировой гепатоз.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что будет с печенью от ежедневного кофе.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители