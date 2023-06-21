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Диетолог подсказала способ выбрать безопасную шаурму

Врач-диетолог Елена Соломатина подсказала способ отличить безопасную шаурму от фастфуда сомнительного качества. Мнение специалистки приводит «Вечерняя Москва».

Диетолог подсказала способ выбрать безопасную шаурму
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При выборе шаурмы Соломатина посоветовала в первую очередь обратить внимание на обстановку в точке общественного питания. По ее словам, делать заказ следует лишь в тех заведениях и ларьках, где чисто и не возникает сомнений в соблюдении санитарных норм.

Диетолог подчеркнула, что все продукты, используемые для приготовления, должны быть свежими и иметь стикеры на упаковке. Кроме того, прежде чем выбрать шаурму, важно оценить внешний вид повара. По словам Соломатиной, он должен носить головной убор, фартук и перчатки. Врач добавила, что безопаснее всего делать шаурму самостоятельно, а не покупать ее на улице.

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