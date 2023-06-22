Как выбрать самые вкусные и богатые витаминами абрикосы

Абрикосы — одни из самых вкусных и полезных летних фруктов. Они обладают низкой калорийностью, при этом содержат витамины и минералы, которые улучшают работу пищеварительной системы, способствуют укреплению сосудов, улучшению памяти, работы мозга, нервной системы и сердца.

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Это сезонные фрукты, и время их созревания очень короткое, с июня по июль. Потому начало лета — лучшее время, чтобы покупать и есть эти сладкие плоды, вкусные и полезные для здоровья.

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Родом из Китая

Родиной абрикосов считается Китай: там эти фрукты начали выращивать более двух тысяч лет назад. В Россию абрикосы завезли только в XVII веке, и они быстро стали популярными. Обычно в пищу используют абрикосы в свежем виде, а также в виде абрикосового сока, варенья и джема. Из косточек делают питательную пасту урбеч, в которой тоже содержатся многочисленные витамины и минералы.

Польза абрикосов

Витамины и минералы, микро- и макроэлементы, которые содержатся в составе абрикосов, играют важную роль в работе всего организма.

Если бы мы составляли рейтинг содержания витаминов в абрикосе, на первом месте был бы витамин С, необходимый для поддержания иммунитета. А на втором и третьем — витамины А и Е, они способствуют улучшению зрения и качества кожи, здоровья слизистых оболочек. При этом в абрикосах есть и другие витамины и минералы. Говорить о полезных свойствах абрикоса можно долго, — Акмаль Зиядуллаев, эксперт по сбалансированному питанию, сооснователь компании-производителя экологически чистых продуктов te Gusto.

В составе свежих абрикосов и абрикосовом соке содержатся алюминий, марганец, медь, бор, ванадий, фтор, молибден, никель, кобальт, йод, хром, кремний, сера, натрий и другие полезные вещества, включая аминокислоты. Также в этих фруктах много клетчатки, которая улучшает работу пищеварительной системы и стабилизирует уровень холестерина в крови.

Полезные вещества в составе абрикосов и абрикосового сока:

витамины группы B — они способствуют укреплению сосудов, улучшению памяти. Еще один плюс — повышение выносливости и стрессоустойчивости;

магний — улучшает работу пищеварительной системы, укрепляет нервную систему;

калий, кальций, фосфор, магний — улучшают работу сердечно-сосудистой системы, отвечают за здоровье костей, стимулируют нейроны головного мозга;

железо — повышает гемоглобин, предотвращает анемию;

йод — избавляет от проблем с щитовидной железой, нормализуя ее функционирование;

стронций — служит для профилактики кариеса и остеопороза.

Большое содержание калия в этих фруктах, помимо прочего, способствует поддержанию баланса жидкости в организме, а следовательно, правильному распределению энергии к мышцам и органам, что придает сил и снижает риск возникновения судорог.

Каротиноиды и антиоксиданты, содержащиеся в абрикосах в свежем виде и абрикосовом соке, предотвращают развитие болезни Альцгеймера и заболеваний кожи, а также снижают риск раковых заболеваний.

Из-за такого состава их рекомендуется есть детям — для здорового роста и развития костей. Взрослым абрикос помогает в профилактике возрастных заболеваний, например, остеопороза. Кроме того, регулярное употребление в пищу абрикосов и абрикосового сока может защитить наше сердце от таких заболеваний, как инфаркт, инсульт и атеросклероз, — Акмаль Зиядуллаев, эксперт по сбалансированному питанию.

Калорийность абрикосов

Абрикос считается низкокалорийным фруктом, на 100 граммов продукта приходятся всего всего 44 килокалории. Поэтому употребление в пищу абрикосов рекомендуется даже людям, которые хотят сбросить вес. Благодаря достаточно большому количеству питательных веществ в составе абрикос отлично подойдет в качестве перекуса.

Пищевая ценность абрикоса и кураги на 100 граммов:

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Кроме того, в жаркий летний день абрикосы способны утолить жажду: их мякоть на 85 процентов состоит из воды. По словам Акмаля Зиядуллаева, эти фрукты иногда даже дают людям с высокой температурой, чтобы ее сбить.

Вещества в составе абрикосов снижают воспаление в организме. Для пациентов с высокой температурой эти фрукты готовят на пару, — Акмаль Зиядуллаев, эксперт по сбалансированному питанию

Вред абрикосов

Важно знать, что при всей пользе абрикосов и абрикосового сока у этого фрукта есть свои противопоказания.

При каких заболеваниях не рекомендуется есть абрикосы: Диабет. У абрикосов и абрикосового сока высокий гликемический индекс — 30 единиц. Поэтому осторожными с абрикосами стоит быть людям, страдающим сахарным диабетом, а лучше вообще заменить их на курагу;

У абрикосов и абрикосового сока высокий гликемический индекс — 30 единиц. Поэтому осторожными с абрикосами стоит быть людям, страдающим сахарным диабетом, а лучше вообще заменить их на курагу; Панкреатит . В период обострения этого заболевания лучше не есть абрикосы, поскольку они влияют на пищеварительную систему и обладают слабительным эффектом;

. В период обострения этого заболевания лучше не есть абрикосы, поскольку они влияют на пищеварительную систему и обладают слабительным эффектом; Гастрит и колит. Пациентам с такими диагнозами тоже лучше отказаться от употребления в пищу абрикосов из-за их высокой кислотности и большого содержания клетчатки;

Пациентам с такими диагнозами тоже лучше отказаться от употребления в пищу абрикосов из-за их высокой кислотности и большого содержания клетчатки; Аллергия. Абрикосы и абрикосовый сок способны вызывать аллергию, которая может проявляться разными симптомами: сыпью, зудом и жжением во рту. В таком случае употребление в пищу абрикосов тоже не рекомендуется.

Здоровым людям рекомендуется есть не более 3-4 абрикосов в день или выпивать не более стакана абрикосового сока. В случае переедания абрикосы могут вызвать расстройство органов пищеварительной системы и диарею.

Также не стоит употреблять в пищу абрикосы с темной кожицей (поверхность абрикосов должна быть гладкой, желтой или оранжевой, темные пятна могут говорить о начале процесса гниения). В свежем виде фрукты лучше не есть на голодный желудок или на ночь из-за большого содержания в них фруктовых кислот, раздражающих стенки желудка. Кроме того, вечером абрикосы могут вызвать у человека вздутие живота и метеоризм.

Как выбрать абрикосы?

При выборе абрикосов в первую очередь стоит обратить внимание на их внешний вид. Спелый фрукт должен быть равномерного, насыщенного желтого или оранжевого цвета (в зависимости от сорта), поверхность абрикоса должна быть ровной.

По текстуре фрукт должен быть не очень твердым, но и не слишком мягким — поддаваться нажатию, но при этом не деформироваться. Если рассматривать кожицу, абрикос не должен покрываться темными пятнами или трещинами. В противном случае лучше отказаться от его покупки — вышеперечисленные признаки говорят о начале процесса гниения.

Также не стоит покупать фрукты со сморщенной кожицей: абрикос не должен выглядеть так, словно он уже долго лежит на прилавке. Скорее всего, он неправильно хранился и потерял большое количество воды.

Абрикосы рекомендуется выбирать только в специализированных торговых точках: в павильонах, в магазинах и на сельскохозяйственных рынках — там они будут самыми вкусными и полезными. Категорически не стоит покупать фрукты на стихийных рынках, а тем более у трассы, — Акмаль Зиядуллаев, эксперт по сбалансированному питанию.

Что можно приготовить из абрикосов?

Чаще всего абрикосы в пищу используют в свежем виде или в виде абрикосового сока. Но из этих фруктов можно приготовить множество блюд, которые будут очень вкусными и полезными.

Обычно это компоты, варенье, джемы, пастила, салаты, сладкие супы, каши, рагу, плов и множество других блюд, среди которых каждый сможет найти себе что-то по вкусу и зарядиться витаминами и полезными микроэлементами, — Акмаль Зиядуллаев, эксперт по сбалансированному питанию.

Также абрикосы часто едят в сушеном виде (курага), а из измельченных косточек делают пасту урбеч, в которой также содержатся разнообразные витамины и минералы.