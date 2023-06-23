Врач раскрыла неожиданную пользу вина и коньяка

Семейный терапевт, гастроэнтеролог и нутрициолог Анастасия Сумарокова раскрыла неожиданную пользу вина и коньяка. Об этом пишет «Газета.Ru».

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По ее словам, вино оказывает четко выраженное антибактериальное действие. Она отметила, что проантоцианин уничтожает ряд опасных для организма бактерий. Также напиток является антиоксидантом, оказывает благотворное влияние на систему кровообращения и сосуды. Специалист добавила, что благодаря органическим кислотам, вино способно улучшает процессы пищеварения, повышает аппетит, а также помогает усваивать и расщеплять белок.

Сумарокова посоветовала выбирать сухое или полусухое вино. По ее словам, польза напитка проявляется только при употребления малого количества. Она порекомендовала мужчинам употреблять не более 100-150 миллилитров в сутки, а женщинам — не более 50-75 миллилитров.

Врач также назвала коньяк полезным алкогольным напитком. По ее словам, коньяк укрепляет иммунную систему, а также снимает спазмы и расширяет сосуды. При этом она подчеркнула, что следует соблюдать придельную однократную дозу не более 50-80 миллилитров

По ее словам, не слишком вредна из крепких алкогольных напитков водка. Гастроэнтеролог сообщила, что в ней не содержится сахаров. Кроме того, в водке минимальное количество химических вредных ингредиентов, нет красителей, ароматизаторов и консервантов. Сумарокова добавила, что этот спиртной напиток имеет мощный антисептический эффект и улучшает пищеварение. «Главное строго ограничивать ее дозу», — сказала она.

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