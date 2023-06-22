Быстрый, летний, томатный: рецепт идеального супа
Этот суп хорош тем, что в нем нет ничего лишнего, - каждый ингредиент на своём месте. А ещё большой плюс в том, что его можно есть даже в холодном виде, если, конечно, бульон не будет слишком жирным.
«Рамблер» предлагает приготовить летний томатный суп, который точно всем понравится.
Ингредиенты
- Куриная грудка небольшая
- Лучшие помидоры - сколько не жалко, но не меньше трёх крупных
- Картофель - три штуки крупных
- Лук репчатый - одна средняя луковица
- Чеснок - 7-8 средних зубчиков
- Томатная паста - три уверенных столовых ложки
- Петрушка - пучок
- Лук зелёный - несколько перьев
- Соль, перец по вкусу
Приготовление
- На самом деле без куриной грудки можно обойтись, если вы фанат холодных супов. А вместо неё добавить сельдерей, который идеально сочетается с помидорами. Но если вы считаете, что бульон должен быть мясным, возьмите ненавязчивый куриную грудку.
- Пока бульон кипит, вымой к и почистите все овощи, затем последовательно нарежьте картофель кубиком, насколько возможно мелко порубите лук, помидоры, если есть желание, можно сначала обдать кипятком и нарезать некрупным кубиком. Сразу же опускайте в кипящий бульон то, что порежете, не копите. Чеснок можно мелко порубить, а можно пропустить через чеснокодавилку.
- Добавьте томатную пасту и достаньте куриную грудку.
- Пока мясо остывает, вымойте и порубите зелень, положите в суп, затем мелко нарежьте куриную грудку и тоже верните в кастрюлю.
- В конце добавляем соль и перец, пробуем и снимаем с огня.
- Можно дать настояться, а можно сразу разлить по тарелкам.
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