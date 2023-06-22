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Быстрый, летний, томатный: рецепт идеального супа

Этот суп хорош тем, что в нем нет ничего лишнего, - каждый ингредиент на своём месте. А ещё большой плюс в том, что его можно есть даже в холодном виде, если, конечно, бульон не будет слишком жирным.

Быстрый, летний, томатный: рецепт идеального супа
©  Unsplash

«Рамблер» предлагает приготовить летний томатный суп, который точно всем понравится.

Ингредиенты

  • Куриная грудка небольшая
  • Лучшие помидоры - сколько не жалко, но не меньше трёх крупных
  • Картофель - три штуки крупных
  • Лук репчатый - одна средняя луковица
  • Чеснок - 7-8 средних зубчиков
  • Томатная паста - три уверенных столовых ложки
  • Петрушка - пучок
  • Лук зелёный - несколько перьев
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление

  1. На самом деле без куриной грудки можно обойтись, если вы фанат холодных супов. А вместо неё добавить сельдерей, который идеально сочетается с помидорами. Но если вы считаете, что бульон должен быть мясным, возьмите ненавязчивый куриную грудку.
  2. Пока бульон кипит, вымой к и почистите все овощи, затем последовательно нарежьте картофель кубиком, насколько возможно мелко порубите лук, помидоры, если есть желание, можно сначала обдать кипятком и нарезать некрупным кубиком. Сразу же опускайте в кипящий бульон то, что порежете, не копите. Чеснок можно мелко порубить, а можно пропустить через чеснокодавилку.
  3. Добавьте томатную пасту и достаньте куриную грудку.
  4. Пока мясо остывает, вымойте и порубите зелень, положите в суп, затем мелко нарежьте куриную грудку и тоже верните в кастрюлю.
  5. В конце добавляем соль и перец, пробуем и снимаем с огня.
  6. Можно дать настояться, а можно сразу разлить по тарелкам.

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