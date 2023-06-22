Пицца на лаваше с ветчиной и зеленью: блюдо, которое понравится всем

Пицца – универсальное блюдо, которое придется по вкусу всем домочадцам. Экспериментируя с начинками, каждый раз вы можете изобретать новую вариацию пиццы.

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Большую часть времени в приготовлении, как правило, занимает тесто. Если вы не хотите проводить несколько часов на кухне, попробуйте приготовить пиццу на лаваше.

Это блюдо идеально подойдет в качестве закуски для летнего ужина. Несмотря на ветчину в составе, пицца на лаваше получается легкой, поэтому о тяжести в желудке беспокоиться не стоит.

Рецепт ищите в материале "Рамблера".

Ингредиенты Лаваш – 2 куска;

Сыр фонтина – 60 г;

Ветчина – 110 г;

Рукола – 4 пучка;

Фенхель – 1 луковица;

Базилик – 2 пучка;

Красный лук – 1/2 головки;

Бальзамический уксус – 2 ст.л;

Голубой сыр – 60 г;

Оливковое масло – 2 ст.л;

Соль – по вкусу;

Перец – по вкусу;

Сыр в данном рецепте можно использовать совершенно разный – все зависит от ваших вкусовых предпочтений. То же самое касается ветчины: классическую ветчину можно смело заменить прошутто или хамоном, блюдо выйдет не менее вкусным.

Приготовление

1. Разогрейте гриль до средней температуры;

2. Слегка смажьте лаваш оливковым маслом и поджарьте его на гриле. Держите лаваш на гриле до тех пор, пока на нем не появятся следы от прутьев решетки. Примерно две минуты.

3. Переверните лаваш и выложите сверху сыр фонтина. Поджаривайте хлеб до тех пор, пока сыр не расплавится – еще две минуты.

4. Переложите лаваш на тарелку и выложите сверху ветчину.

5. Смешайте в большой миске руколу, фенхель, базилик и красный лук.

6. Сбрызните зелень бальзамическим уксусом и столовой ложкой оливкового масла.

7. Добавьте соль и перец по вкусу, хорошо перемешайте.

8. Выложите зелень на пиццу и посыпьте ее голубым сыром.