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Пицца на лаваше с ветчиной и зеленью: быстрое блюдо, которое понравится всем

Пицца – универсальное блюдо, которое придется по вкусу всем домочадцам. Экспериментируя с начинками, каждый раз вы можете изобретать новую вариацию пиццы.

Пицца на лаваше с ветчиной и зеленью: блюдо, которое понравится всем
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Большую часть времени в приготовлении, как правило, занимает тесто. Если вы не хотите проводить несколько часов на кухне, попробуйте приготовить пиццу на лаваше.

Это блюдо идеально подойдет в качестве закуски для летнего ужина. Несмотря на ветчину в составе, пицца на лаваше получается легкой, поэтому о тяжести в желудке беспокоиться не стоит.

Рецепт ищите в материале "Рамблера".

Ингредиенты

  • Лаваш – 2 куска;
  • Сыр фонтина – 60 г;
  • Ветчина – 110 г;
  • Рукола – 4 пучка;
  • Фенхель – 1 луковица;
  • Базилик – 2 пучка;
  • Красный лук – 1/2 головки;
  • Бальзамический уксус – 2 ст.л;
  • Голубой сыр – 60 г;
  • Оливковое масло – 2 ст.л;
  • Соль – по вкусу;
  • Перец – по вкусу;

Сыр в данном рецепте можно использовать совершенно разный – все зависит от ваших вкусовых предпочтений. То же самое касается ветчины: классическую ветчину можно смело заменить прошутто или хамоном, блюдо выйдет не менее вкусным.

Приготовление

1. Разогрейте гриль до средней температуры;

2. Слегка смажьте лаваш оливковым маслом и поджарьте его на гриле. Держите лаваш на гриле до тех пор, пока на нем не появятся следы от прутьев решетки. Примерно две минуты.

3. Переверните лаваш и выложите сверху сыр фонтина. Поджаривайте хлеб до тех пор, пока сыр не расплавится – еще две минуты.

4. Переложите лаваш на тарелку и выложите сверху ветчину.

5. Смешайте в большой миске руколу, фенхель, базилик и красный лук.

Как приготовить пиццу из школьной столовой дома

6. Сбрызните зелень бальзамическим уксусом и столовой ложкой оливкового масла.

7. Добавьте соль и перец по вкусу, хорошо перемешайте.

8. Выложите зелень на пиццу и посыпьте ее голубым сыром.

Приятного аппетита!

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