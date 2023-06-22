Пицца на лаваше с ветчиной и зеленью: блюдо, которое понравится всем

Пицца на лаваше с ветчиной и зеленью: быстрое блюдо, которое понравится всем
Пицца – универсальное блюдо, которое придется по вкусу всем домочадцам. Экспериментируя с начинками, каждый раз вы можете изобретать новую вариацию пиццы.
Большую часть времени в приготовлении, как правило, занимает тесто. Если вы не хотите проводить несколько часов на кухне, попробуйте приготовить пиццу на лаваше.
Это блюдо идеально подойдет в качестве закуски для летнего ужина. Несмотря на ветчину в составе, пицца на лаваше получается легкой, поэтому о тяжести в желудке беспокоиться не стоит.
Рецепт ищите в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Лаваш – 2 куска;
- Сыр фонтина – 60 г;
- Ветчина – 110 г;
- Рукола – 4 пучка;
- Фенхель – 1 луковица;
- Базилик – 2 пучка;
- Красный лук – 1/2 головки;
- Бальзамический уксус – 2 ст.л;
- Голубой сыр – 60 г;
- Оливковое масло – 2 ст.л;
- Соль – по вкусу;
- Перец – по вкусу;
Сыр в данном рецепте можно использовать совершенно разный – все зависит от ваших вкусовых предпочтений. То же самое касается ветчины: классическую ветчину можно смело заменить прошутто или хамоном, блюдо выйдет не менее вкусным.
Приготовление
1. Разогрейте гриль до средней температуры;
2. Слегка смажьте лаваш оливковым маслом и поджарьте его на гриле. Держите лаваш на гриле до тех пор, пока на нем не появятся следы от прутьев решетки. Примерно две минуты.
3. Переверните лаваш и выложите сверху сыр фонтина. Поджаривайте хлеб до тех пор, пока сыр не расплавится – еще две минуты.
4. Переложите лаваш на тарелку и выложите сверху ветчину.
5. Смешайте в большой миске руколу, фенхель, базилик и красный лук.
6. Сбрызните зелень бальзамическим уксусом и столовой ложкой оливкового масла.
7. Добавьте соль и перец по вкусу, хорошо перемешайте.
8. Выложите зелень на пиццу и посыпьте ее голубым сыром.
Приятного аппетита!