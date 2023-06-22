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Шеф-повар рассказал, какую рыбу безопасно покупать летом

Покупать свежую рыбу или заказывать ее в ресторанах имеет смысл, ориентируясь на сезон ее вылова. Виды рыбы, которые ловят осенью и зимой, летом в свежем виде покупать не стоит. Об этом рассказал «Газете.Ru» бренд шеф сети ресторанов «Каспийка» Кирилл Еселев.

Шеф-повар рассказал, какую рыбу безопасно покупать летом
© Газета.Ru

Так, по мнению шефа, летом не стоит останавливать свой выбор на наваге, муксуне или омуле.

«Навага, омуль и муксун — это рыбы, которые преимущественно вылавливаются осенью или зимой. Соответственно в летний период, это будет заморозка (хорошо если разовая). Так что если хотите охлажденной рыбы, то это точно не эти виды», — объяснил Еселев.

Шеф-повар порекомендовал покупать летом треску и камбалу.

«Также популярны форель, скумбрия, зубатка и тунец», — отметил он.

Что касается речной рыбы, то, по словам Кирилла Еселева, в весенний сезон идет ловля карпа, карася, сазана и линя, так что летом они будут уже не так вкусны.

«А вот в летний период рыбаки рекомендуют отправляться за окунем, лещом, плотвой, щукой или судаком. Так что и в ресторанах такая рыба будет особенно вкусной», — заключил шеф-повар.

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