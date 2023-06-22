Шеф-повар рассказал, какую рыбу безопасно покупать летом

«Навага, омуль и муксун — это рыбы, которые преимущественно вылавливаются осенью или зимой. Соответственно в летний период, это будет заморозка (хорошо если разовая). Так что если хотите охлажденной рыбы, то это точно не эти виды», — объяснил Еселев.