Как правильно питаться летом

Врач-диетолог научного госучреждения Российской академии наук питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова рассказала, каких основных правил питания нужно придерживаться летом.

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По ее словам, в жару аппетит обычно снижается, однако рацион должен оставаться разнообразным и сбалансированным. Диетолог советует есть меньше продуктов с высоким содержанием жира и сахара, так как из-за них могут развиться алиментарно зависимые заболевания.

В жаркое время года лучше выбирать нежирные сорта мяса и низкокалорийные сладости. По возможности стоит заменить их ягодами и фруктами.

Изредка можно съесть и мороженое на основе натурального молока. Оно отлично подойдет и для перекуса, так как с его помощью можно одновременно утолить голод и немного охладиться.

Летом, отмечает специалист, люди едят меньше горячей пищи; ее можно заменить холодными супами. Такие блюда и насыщают, и являются низкокалорийными.

Кроме того, летом хочется больше пить. Для того чтобы избежать обезвоживания организма, нужно регулярно пить минеральную воду без газа.

Также эксперт советует снизить калорийность рациона, есть больше растительной пищи.

При этом не стоит забывать, что организму необходим белок - как животный, так и растительный, поэтому в меню ежедневно должны быть продукты животного происхождения. К примеру, нежирное мясо - курица, индейка или говядина, которое лучше отварить или приготовить на пару. Его можно есть и холодным. Также подойдут яйца и молочные продукты.