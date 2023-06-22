Названы лучшие продукты для перекуса

Многие люди между основными приемами пищи зачастую хотят что-нибудь съесть. Самые подходящие для перекуса продукты перечислила врач-диетолог Анна Гончарова.

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В первую очередь медик посоветовала кофе и шоколад, которые помогают снизить артериальное давление, улучшают настроение и в целом положительно влияют на здоровье. Также можно съесть пломбир, но в количестве 50-70 граммов, добавила эксперт в беседе с изданием «Народные новости».

Кроме того, не стоит отказываться от фруктов и различных молочных продуктов.