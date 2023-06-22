Шеф‑повар рассказал, какую рыбу безопасно покупать летом

Бренд-шеф сети ресторанов «Каспийка» Кирилл Еселев рассказал, что покупать свежую рыбу или заказывать ее в ресторанах следует, ориентируясь на сезон ее вылова, сообщает Газета.ru.

© В Подмосковье

По словам эксперта, летом не стоит останавливать свой выбор на наваге, муксуне или омуле, так как это те рыбы, которые вылавливаются преимущественно осенью или зимой.

«Соответственно в летний период, это будет заморозка (хорошо если разовая). Так что если хотите охлажденной рыбы, то это точно не эти виды», - сказал Еселев.

Шеф-повар порекомендовал покупать летом треску и камбалу. Также можно приобретать форель, скумбрию, зубатку и тунец.

Еселев отметил, что если речь идет о речной рыбе, то в весенний сезон идет ловля карпа, карася, сазана и линя, поэтому летом они будут не так вкусны.