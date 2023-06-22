Шеф‑повар рассказал, какую рыбу безопасно покупать летом

Шеф‑повар Еселев рассказал, какую рыбу безопасно покупать летом
Бренд-шеф сети ресторанов «Каспийка» Кирилл Еселев рассказал, что покупать свежую рыбу или заказывать ее в ресторанах следует, ориентируясь на сезон ее вылова, сообщает Газета.ru.
По словам эксперта, летом не стоит останавливать свой выбор на наваге, муксуне или омуле, так как это те рыбы, которые вылавливаются преимущественно осенью или зимой.
«Соответственно в летний период, это будет заморозка (хорошо если разовая). Так что если хотите охлажденной рыбы, то это точно не эти виды», - сказал Еселев.
Шеф-повар порекомендовал покупать летом треску и камбалу. Также можно приобретать форель, скумбрию, зубатку и тунец.
Еселев отметил, что если речь идет о речной рыбе, то в весенний сезон идет ловля карпа, карася, сазана и линя, поэтому летом они будут не так вкусны.
Он заключил, что летом можно отправиться за окунем, лещом, плотвой, щукой или судаком.