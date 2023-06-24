Инструкция: как сварить макароны, чтобы они не слиплись
Промывать или не промывать? Добавлять сливочное или растительное масло? Варить до полной готовности или «al dente»? Все эти вопросы нередко беспокоят, когда мы собираемся приготовить макароны. Ведь самая частая и почти единственная проблема, возникающая в приготовлении такого простого блюда как макароны, – то, что они слипаются.
"Рамблер" подготовил для вас инструкцию, в которой указаны основные правила, помогающие приготовить макароны идеально.
- Выбирайте для приготовления блюд макароны исключительно из твердых сортов пшеницы.
- Не жалейте воды для варки макарон и добавляйте их в кипящую воду, после чего НЕ уменьшайте огонь, а продолжайте варить на максимальном. Соотношение воды и макарон должно быть из расчета 100 грамм на 1 литр воды.
- Солите воду до добавления макарон. Сделать это лучше, исходя из своих вкусов, однако обычно на 1 литр воды и 100 грамм макарон требуется 10 грамм соли.
- Не разламывайте пасту, прежде, чем положить ее в кастрюлю – она сама уйдет под воду спустя минуту, а вам потребуется только перемешать ее.
- Не переваривайте макароны – на упаковке всегда указано необходимое для полной готовности продукта время. Чтобы наверняка избежать ситуации, в которой макароны могут слипнуться, важно сварить их до состояния «al dente». Если требующееся для этого время не указано на упаковке, просто варите их на три минуты меньше, чем до полной готовности.
- Никогда не промывайте макароны – как раз из-за этого они наверняка слипнутся, а помимо этого потеряют свои вкусовые качества. Кроме того, бактерии, находящиеся в проточной воде, окажутся на макаронах.
- После того, как сольете из кастрюли всю воду, добавьте к макаронам свое любимое масло и перемешайте несколько раз.
- Не готовьте макароны сразу на день или несколько вперед – их стоит есть сразу и горячими.
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