Инструкция: как сварить макароны, чтобы они не слиплись

Промывать или не промывать? Добавлять сливочное или растительное масло? Варить до полной готовности или «al dente»? Все эти вопросы нередко беспокоят, когда мы собираемся приготовить макароны. Ведь самая частая и почти единственная проблема, возникающая в приготовлении такого простого блюда как макароны, – то, что они слипаются.