Диетолог объяснил рост популярности шаурмы среди россиян

Шаурма является комбинированным блюдом: в нем есть и белковые компоненты, и углеводы, и клетчатка, и соусы. Если все продукты свежие и приготовлены правильно, то это можно считать вполне сбалансированным приемом пищи, заявил газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, комментируя повышение спроса среди россиян на шаурму.

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Сервисы доставки и продуктовых магазинов совместно с аналитической фирмой «Платформа ОФД» выявили, что с начала 2023 года россияне стали в два-три раза чаще приобретать шаурму, нежели любой другой фастфуд. Эксперты связывают популярность данного продукта с низкой стоимостью.

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«Шаурма – это продукт быстрого приготовления. Как и любой классический фастфуд, она обладает рядом преимуществ, например, где бы человек ее не заказал, он получит то, о чем имеет представление. Плюс, ее очень удобно есть: не нужны ни тарелка, ни вилка. Это блюдо является комбинированным: в нем есть и белковые компоненты (мясо), и углеводы (лепешка, лаваш или пита), и клетчатка (овощи), и соусы. Если все продукты свежие и приготовлены правильно, то это можно считать вполне сбалансированным приемом пищи», – говорит Гинзбург.

Однако назвать шаурму самой полезной даже среди остального фастфуда диетолог не может. Тем не менее, ее также сложно назвать вредной. Но для здорового человека правильно приготовленная шаурма может стать для него тем блюдом, от которого «не похудеешь, не поправишься, но насытишься». И это главное преимущество шаурсы перед другим фастфудом.

Врач рассказывает, что для того, чтобы сделать шаурму «максимально полезной», необходимо заменить лаваш или питу из пшеничной муки, например, на лепешку из муки второго сорта, отрубей, пшенично-ржаной муки или с добавлением злаков. Также следует класть в блюдо больше зелени и свежих овощей. Лук для здорового человека не представляет опасности, поэтому его также рекомендовано использовать.

«Из мясного наполнения следует отдать предпочтение курятине. Риск заразиться от нее чем-либо ниже, нежели от красного мяса. Способ ее приготовления в на вертикальном гриле вполне допустим и даже более полезен, нежели жарка курицы в большом количестве масла на сковороде. Но если все же хочется приготовить мясо на плите, например, в домашних условиях, то для жарки стоит использовать оливковое масло, а лучше вообще курицу потушить. В качестве соуса следует использовать какой-нибудь домашний томатный, который куда полезнее майонеза, который вовсе надо исключить. Ну, и специи не возбраняются», – заключил Гинзбург.