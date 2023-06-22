Диетолог развеял устоявшийся миф о вреде майонеза

Майонез полезнее сметаны, заявил диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. Устоявшийся миф о вреде майонеза он развеял в беседе с «Лентой.ру».

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По словам диетолога, часто этот продукт несправедливо критикуют, обвиняя в негативном влиянии на здоровье. Однако критика не имеет оснований, уверяет Кабанов.

«Майонез состоит из растительных масел, воды, яичных желтков, горчичного масла, уксуса или лимонного сока, соли. Все эти компоненты абсолютно безопасны», — заявил он.

Кабанов полагает, что не следует полностью исключать жиры из рациона. Необходимо лишь ограничить их потребление и соблюдать меру.

30 процентов суточной энергии человек должен потреблять из жиров

Минусом майонеза часто называют высокое содержание холестерина, продолжил собеседник «Ленты.ру». Однако, по его словам, в растительных маслах, которые являются главным ингредиентом майонеза, холестерина нет. Что касается яичных желтков, в которых он может быть, то они далеко не на первом месте в составе майонеза и при этом представляют собой богатый источник витаминов и полезных полиненасыщенных жирных кислот.

По словам Кабанова, часто можно услышать совет заменять майонез сметаной в качестве заправки. Он признал, что так действительно можно снизить жирность блюда. Однако при этом необходимо помнить, что сметана — продукт животного происхождения, источник насыщенных жиров, которые при чрезмерном потреблении могут провоцировать сердечно-сосудистые заболевания.

Умеренное потребление майонеза не нанесет вред, настаивает диетолог.