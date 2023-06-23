Что пить кроме воды: топ-5 напитков на лето

Эндокринолог Павлова: летом полезно пить травяной чай без сахара и мёда. Врачи всегда советуют пить воду, особенно летом в жаркую погоду. Мол, ничто лучше не утолит жажду — этот вариант самый полезный из всех возможных. Но ведь иногда хочется чего-то поинтереснее, может, поароматнее и послаще. О том, что попить летом, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

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Что лучше всего пить летом

Воду. По словам врача, она лично всегда в жару пьёт только воду или иногда воду с лимоном. Этот напиток у неё всегда на первом месте. Впрочем, так же считают и в Роспотребнадзоре.

Что можно пить кроме воды

чай на травах с лимоном или долькой имбиря;

отвар шиповника, заваренный с ночи в термосе;

заваренные кипятком сезонные ягоды или фрукты (яблоко, абрикосы);

домашний морс;

компот из сухофруктов. Как объяснила Павлова, условный список того, что можно пить, если вода уже поднадоела, выглядит так:

При этом все напитки не должны содержать в себе добавленного сахара, а морс стоит варить не более 5 минут. Врач напомнила, что в компоте из сухофруктов много сахара и калорий, но и пользы также прилично. Его хорошо пить в жару через 20–30 минут после обеда.

Сколько можно пить таких напитков

Павлова отметила, что все эти напитки содержат много полезных веществ, но упиваться ими не стоит — в день не больше стакана. Вода должна быть на первом месте, потому что любая жидкость с добавками (сахар, соль, экстракты трав) только вытягивает воду из клеток.

Самые вредные напитки

Врач напомнила, что в топ-3 самых неполезных для здоровья напитков, причём не только в жару, входят: газировка, молочные коктейли и пакетированные соки, морсы, нектары. В них куча сахара и лишних добавок.

Можно ли пить холодную воду