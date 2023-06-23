Что пить кроме воды: топ-5 напитков на лето
Эндокринолог Павлова: летом полезно пить травяной чай без сахара и мёда. Врачи всегда советуют пить воду, особенно летом в жаркую погоду. Мол, ничто лучше не утолит жажду — этот вариант самый полезный из всех возможных. Но ведь иногда хочется чего-то поинтереснее, может, поароматнее и послаще. О том, что попить летом, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Что лучше всего пить летом
Воду. По словам врача, она лично всегда в жару пьёт только воду или иногда воду с лимоном. Этот напиток у неё всегда на первом месте. Впрочем, так же считают и в Роспотребнадзоре.
Что можно пить кроме воды
- чай на травах с лимоном или долькой имбиря;
- отвар шиповника, заваренный с ночи в термосе;
- заваренные кипятком сезонные ягоды или фрукты (яблоко, абрикосы);
- домашний морс;
- компот из сухофруктов.
При этом все напитки не должны содержать в себе добавленного сахара, а морс стоит варить не более 5 минут. Врач напомнила, что в компоте из сухофруктов много сахара и калорий, но и пользы также прилично. Его хорошо пить в жару через 20–30 минут после обеда.
Сколько можно пить таких напитков
Павлова отметила, что все эти напитки содержат много полезных веществ, но упиваться ими не стоит — в день не больше стакана. Вода должна быть на первом месте, потому что любая жидкость с добавками (сахар, соль, экстракты трав) только вытягивает воду из клеток.
Самые вредные напитки
Врач напомнила, что в топ-3 самых неполезных для здоровья напитков, причём не только в жару, входят: газировка, молочные коктейли и пакетированные соки, морсы, нектары. В них куча сахара и лишних добавок.
Можно ли пить холодную воду
Ранее Павлова рассказала, что вода — это, конечно, хорошо, но только ледяную воду в жару пить запрещено. Всё потому, что она может спровоцировать воспаление лор-органов. Какую же воду тогда употреблять, «Секрет» рассказал тут.