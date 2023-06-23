Эксперты рассказали, какие фрукты нужно есть в июне

Специалисты Роспотребнадзора и НИИ Питания объяснили, какие продукты и почему стоит включить в свое меню в начале лета.

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Главные фрукты июня - это нежные персики, нектарины и абрикосы. Первые богаты цинком и магнием, которые нужны для профилактики развития заболеваний нервной системы. А содержащийся в этом фрукте витамин Е - отличный антиоксидант, который улучшает работу кровеносной системы.

Абрикос, по словам экспертов, уступает персику по сочности, но сахара в нем больше, что придает фрукту особую сладость. В плодах содержится калий, способствующий нормальной работе сердечно-сосудистой системы, а также витамин А, полезный для кожи и зрения.

Нектарин - это подвид персика, который хранится недолго, а в холодильнике теряет свои вкусовые качества. В нем содержится много сахара, клетчатки, витаминов С, А и калия.

Все эти фрукты отлично сочетаются с сырами, молочными продуктами, птицей и мясом. Также свежие плоды часто добавляют в йогурты, запеканку, творог и каши.