Врач-диетолог назвал майонез полезнее сметаны

Врач-диетолог Алексей Кабанов опроверг распространённый миф о вреде майонеза и заявил, что он на самом деле полезнее сметаны.

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По словам эксперта, критика майонеза вполне необоснована, поскольку он состоит из безопасных компонентов, таких как растительные масла, яичные желтки, горчичное масло, уксус или лимонный сок, и соль.

Растительные масла, которые являются основным ингредиентом майонеза, являются источником полезных ненасыщенных жиров, необходимых для работы сердца, сосудов и всего организма.

При этом сметана, часто рекомендуемая в качестве замены майонезу, является источником насыщенных жиров, которые при избыточном потреблении могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему.