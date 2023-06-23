Чайный гриб: панацея от всех болезней или отрава для организма

Очередной виток популярности в России переживает чайный гриб и напиток на его основе — комбуча. Многие верят, что они обладают уникальным составом и массой полезных свойств, которые лечат всевозможные болезни. Правда ли чайный гриб приносит пользу и не способен ли он, наоборот, нанести вред здоровью? Рассказываем вместе с врачом-эндокринологом сервиса DocMa Дарьей Светиковой.

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Что такое чайный гриб

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Чайный гриб или скоби (от английского SCOBY — symbiotic culture of bacteria and yeast) — симбиотическая культура бактерий и дрожжей, т.е. они живут в сообществе. Чайный гриб превращает обычный чай в ферментированный продукт — комбучу. Визуально он похож на склизкую слоистую лепёшку с желтоватым оттенком.

Комбуча, в свою очередь, — это кисло-сладкий, слегка газированный напиток с характерным вкусом и запахом, который готовится на основе листового чая (чаще чёрного, чем зелёного) и чайного гриба с добавлением подсластителя — сахара, мёда, фруктов и так далее. Другое популярное название напитка — чайный квас.

Приготовить комбучу можно по-разному. Обычно этот процесс предполагает двойную ферментацию. Для этого SCOBY помещают в подслащённую чайную смесь и оставляют бродить при комнатной температуре на 1–3 недели. Затем жидкость процеживают и разливают по бутылкам, где напиток держат ещё 1–2 недели.

Напиток очень популярен как в качестве освежающего напитка, так и в качестве лечебного и профилактического средства большинства заболеваний.

История чайного гриба

Напиток чайного гриба ценится человечеством на протяжении тысячелетий. Считается, что употреблять его начали около 220 года до нашей эры на северо-востоке Китая. Он стал популярен в регионе — местные жители верили в его энергетические и дезинтоксикационные свойства.

Позже чайный гриб стал применяться в традиционной медицине. Считается, что корейский врач по имени Комбу использовал этот напиток для лечения желудочно-кишечных заболеваний императора Инге примерно в 414 году нашей эры. После напиток получил известность в Японии и стал называться комбучей в его честь.

Благодаря своим питательным и функциональным возможностям чайный гриб распространился по всему миру и добрался до Европы. Исследования сообщают, что сначала он прибыл в Россию по торговым морским путям и распространился в Германии и Италии в XX веке. Всеобщую любовь он завоевал во время Второй мировой войны.

Особенно популярен чайный гриб был в Советском Союзе. Банку с ним можно было встретить чуть ли не в каждом доме. Сейчас комбуча переживает очередной виток популярности — причём в этот раз её продвигают не на родине в Азии, а на Западе.

Промышленное производство и рынок чайного гриба очень развито, преимущественно в США и Европе. Ассортимент разнообразный: можно купить классическую комбучу, с различными вкусами, а также с добавками фруктов, ягод или трав. Мода на чайный гриб вернулась и в Россию.

Польза чайного гриба

Бытует мнение, польза напитка связана с его уникальным химическим составом. Также считается, что чайному грибу передаются свойства чая, на основе которого его создают, — чёрного или зелёного.

Уксусные бактерии, которые составляют основную часть скоби, синтезируют уксусную кислоту из этанола, вырабатываемого дрожжами. Эта кислота в том числе помогает борьбе с потенциально вредными микроорганизмами. Но это далеко не все полезные вещества в составе комбучи.

Мнение эксперта

"В чайном грибе есть и другие кислоты, такие как лимонная, яблочная, глюконовая, винная, молочная и другие. Ещё в нем содержатся глюкоза и фруктоза, аминокислоты, витамин C и витамины группы B, а также железо, цинк и марганец", - врач-эндокринолог сервиса DocMa Дарья Светикова.

Немаловажную роль играют и пробиотики, которые помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника. Предполагается, что чайный гриб помогает в профилактике заболеваний — в первую очередь благодаря антиоксидантам в своём составе.

Исследования показывают, что химический состав напитка напрямую связан с ингредиентами и их пропорциями, а также с изменением параметров и времени брожения. Поэтому каждый чайный гриб можно назвать уникальным.

Вот какие эффекты находили у употребления чайного гриба:

иммуномодулирующее;

антигипертензивное (снижает артериальное давление);

гипохолестеринемическое (снижает содержание холестерина в крови);

гипогликемическое (снижает содержание глюкозы в крови);

антипролиферативное (препятствует размножению клеток, в том числе злокачественных);

противомикробное.

В результате можно сделать вывод, что комбуча:

защищает печень;

снижает риск развития сахарного диабета II типа;

уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний;

профилактирует онкологические заболевания;

поддерживает здоровье пищеварительной системы.

Однако пока всё это ближе к теориям, чем к подтверждённым фактам. Все клинические исследования в основном были выполнены in vitro, то есть в пробирке.

Небольшое количество исследований проведено in vivo с использованием животных. Крупных исследований полезного или токсического влияния данного напитка на организм человека пока нет.

Чем опасен чайный гриб

Если с пользой всё неоднозначно, то с вредом — намного понятнее. Медики зафиксировали достаточное количество побочек от приёма чайного гриба. Чаще всего это связано с домашним употреблением: при такой готовке растёт риск заражения патогенными микроорганизмами, а ещё если ферментация затянется, то в напитке подскочит уровень кислотности и содержание этанола.

Побочные эффекты включают в себя:

аллергическую реакцию;

пищевое отправление;

тяжёлую печёночную и почечную недостаточность;

развитие метаболического ацидоза — нарушения кислотно-основного состояния организма.

Пить чайный гриб или нет

При системном анализе данных учёные пришли к выводу, что риск побочных эффектов всё же превышает потенциальную пользу употребления данного напитка, отметила специалист. Поэтому врачи не рекомендуют его для терапевтического использования.

Мнение эксперта

"Можно сделать вывод, что правильно приготовленный напиток в промышленных условиях с соблюдением всех мер безопасности не несёт вреда для здоровья, но не стоит ожидать особых лечебных и целебных эффектов от его употребления", - врач-эндокринолог сервиса DocMa Дарья Светикова.

Важно: употребление комбучи не рекомендуют людям с ослабленным иммунитетом (в частности больным ВИЧ/СПИДом), а также беременным женщинам и детям. Остальным категориям нужно просто соблюдать осторожность.

Как хранить чайный гриб

Проще всего убрать его в закрытый контейнер и спрятать в холодильник. Так скоби может храниться шесть месяцев (а то и дольше).

Ещё можно хранить скоби в банке, накрытой тканью, при комнатной температуре. Нужно регулярно подкармливать чайный гриб, так как он продолжит окисляться. Время от времени придётся доливать в банку сладкий чай.