Диетолог назвала помогающие пережить жару продукты

Некоторые продукты могут помочь пережить летнюю жару, рассказала диетолог Елена Соломатина. Помогающие лучше себя чувствовать летом овощи она назвала в беседе с NEWS.ru.
По словам Соломатиной, в жару хорошо есть побольше помидоров и моркови.
«В томатах содержится ликопин, который поможет пережить жару. Морковь, где есть каротиноиды и бета-каротин, тоже лучше усваивается, особенно если при приготовлении блюда добавить сметану», — рекомендовала она.
Также, добавила Соломатина, содержащиеся в зелени и овощах каротиноиды хорошо предохраняют от ультрафиолета и нужны для профилактики повреждений кожи и органов зрения.
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