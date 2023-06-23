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Диетолог назвала помогающие пережить жару продукты

Некоторые продукты могут помочь пережить летнюю жару, рассказала диетолог Елена Соломатина. Помогающие лучше себя чувствовать летом овощи она назвала в беседе с NEWS.ru.

Диетолог назвала помогающие пережить жару продукты
© Lenta.ru

По словам Соломатиной, в жару хорошо есть побольше помидоров и моркови.

«В томатах содержится ликопин, который поможет пережить жару. Морковь, где есть каротиноиды и бета-каротин, тоже лучше усваивается, особенно если при приготовлении блюда добавить сметану», — рекомендовала она.

Также, добавила Соломатина, содержащиеся в зелени и овощах каротиноиды хорошо предохраняют от ультрафиолета и нужны для профилактики повреждений кожи и органов зрения.

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