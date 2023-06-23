Как приготовить домашний творог: простой рецепт из трех ингредиентов
Сегодня творог можно найти почти в любом супермаркете, но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что по вкусу он значительно отличается от домашнего творога. Впрочем, и по составу тоже: в продукции магазинов часто можно найти консерванты и другие вредные вещества.
Если у вас есть немного свободного времени, попробуйте приготовить творог самостоятельно. Вам понадобится всего три ингредиента, и вы точно будете уверены в том, что творог свежий, качественный и натуральный.
Подробнее – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Молоко – 2 литра;
- Лимонный сок – 2 ст. ложки;
- Яблочный уксус – 2 ст. ложки;
Приготовление
1. Прежде всего нужно приготовить молочную смесь. Для этого налейте два литра свежего молока в кастрюлю и поставьте ее на средний огонь.
2. Добавьте в молоко две столовые ложки лимонного сока или яблочного уксуса и аккуратно перемешайте смесь. Помешивайте молоко до тех пор, пока оно не начнет закипать.
3. Как только молоко закипит, снимите кастрюлю с огня и дайте ей остыть в течение 10-15 минут.
4. Застелите дуршлаг марлей, а затем выложите на дуршлаг получившуюся массу. Соберите марлю в пучок и оставьте ее на несколько часов, пока не вытечет сыворотка.
5. Снимите марлю с дуршлага и отожмите ее, чтобы избавиться от оставшейся сыворотки.
6. Выложите творожную массу в миску, добавьте немного соли и перемешайте.
7. Чтобы творог принял более кремообразную консистенцию в него можно добавить немного сливок или молока.
Получившийся творог можно хранить в течение пяти дней в холодильнике в контейнере с герметичной крышкой.
Чтобы разнообразить творог, можно использовать различные добавки. Например, вы можете приготовить не просто творог, а творожную массу добавив сахар и сухофрукты.