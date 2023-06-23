Как приготовить домашний творог: простой рецепт из трех ингредиентов

Сегодня творог можно найти почти в любом супермаркете, но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что по вкусу он значительно отличается от домашнего творога. Впрочем, и по составу тоже: в продукции магазинов часто можно найти консерванты и другие вредные вещества.

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Если у вас есть немного свободного времени, попробуйте приготовить творог самостоятельно. Вам понадобится всего три ингредиента, и вы точно будете уверены в том, что творог свежий, качественный и натуральный.

Подробнее – в материале "Рамблера".

Ингредиенты Молоко – 2 литра;

Лимонный сок – 2 ст. ложки;

Яблочный уксус – 2 ст. ложки;

Приготовление

1. Прежде всего нужно приготовить молочную смесь. Для этого налейте два литра свежего молока в кастрюлю и поставьте ее на средний огонь.

2. Добавьте в молоко две столовые ложки лимонного сока или яблочного уксуса и аккуратно перемешайте смесь. Помешивайте молоко до тех пор, пока оно не начнет закипать.

3. Как только молоко закипит, снимите кастрюлю с огня и дайте ей остыть в течение 10-15 минут.

4. Застелите дуршлаг марлей, а затем выложите на дуршлаг получившуюся массу. Соберите марлю в пучок и оставьте ее на несколько часов, пока не вытечет сыворотка.

5. Снимите марлю с дуршлага и отожмите ее, чтобы избавиться от оставшейся сыворотки.

6. Выложите творожную массу в миску, добавьте немного соли и перемешайте.

7. Чтобы творог принял более кремообразную консистенцию в него можно добавить немного сливок или молока.

Получившийся творог можно хранить в течение пяти дней в холодильнике в контейнере с герметичной крышкой.