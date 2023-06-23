Пить или не пить: как кофе влияет на красоту и здоровье

Многие стереотипы о напитке не имеют ничего общего с реальностью.

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Кто-то считает, что для сохранения красоты от кофе необходимо отказаться, другие уверены, что этот напиток дарит не только бодрость, но и молодость… Какая же версия правдива?

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Вред кофе

Утренний напиток может серьезно повлиять на здоровье, но прежде всего риск касается людей с хроническими заболеваниями. Например, тем, кто страдает от высокого давления, кофеин стоит исключить, чтобы он не привел к проблемам с сердцем и сосудами. К тому же, бодрящий напиток может спровоцировать обострение гастрита, язвы желудка и других проблем с ЖКТ.

Что же касается красоты, то нужно учитывать, что кофе — красящий напиток. Он влияет на цвет зубной эмали, оставляя на ней не самый эстетичный желтоватый налет. Еще одна опасность частого употребления кофеина — отеки. Если выпить пару чашек во второй половине дня, утром можно обнаружить, что вы выглядите не так свежо и подтянуто: лицо стало более круглым, а живот кажется выпирающим.

Именно поэтому даже те, кто пропагандирует пользу кофе, ратует за умеренность. Сейчас нутрициологи считают, что для взрослого здорового человека норма кофе — 3 чашки американо в день или меньше.

Кофе для красоты

И все же напиток может принести значительную пользу не только здоровью, но и внешности. В нем содержится огромная доза антиоксидантов, которые защищают организм от старения. А значит, и первые морщинки появятся гораздо позже.

Но для того, чтобы кофе был эффективным, его нужно пить без добавления молока. Оно полностью нейтрализует действие антиоксидантов.

К тому же, кофе положительно влияет на рост волос, делая их более блестящими и сильными. Для этого можно пить его или ополаскивать волосы после мыться крепко заваренным натуральным кофе.

Влияет напиток и на то, как ложится загар. Перед походом на пляж выпейте чашечку эспрессо: кожа быстрее станет золотистой. Повлияет оно и на состояние лица: в напитке содержится хлорогеновая кислота, которая делает кожу чистой и уменьшает появление высыпаний.