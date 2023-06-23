Врач рассказал, как не отравиться продуктами с рынка

Диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал способы, которые помогут уберечь от отравления продуктами с рынка. Об этом сообщает издание "ФедералПресс".

Покупая фрукты и овощи, эксперт посоветовал их тщательно мыть. Вода помогает убрать с поверхности продукта яйца гельминтов. Не стоит бояться нитратов, так как на рынках часто продают продукты, выращенные в других регионах, даже если сейчас не сезон.

Мясо нужно обрабатывать термически и хорошо разбираться в том, как отличить несвежий продукт. Кисломолочные продукты и молоко диетолог посоветовал покупать на официальных рынках и в магазинах, так как там хорошо следят за санитарными нормами. Если продукт показался сомнительным, то его лучше не покупать.