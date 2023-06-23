Тайский салат и идеальный борщ: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на этой неделе.

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Идеальный томатный суп, летние коктейли и другие вкусные блюда — в материале "Рамблера".

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Идеальный летний томатный суп

Этот суп хорош тем, что в нем нет ничего лишнего, - каждый ингредиент на своём месте. А ещё большой плюс в том, что его можно есть даже в холодном виде, если, конечно, бульон не будет слишком жирным.

Куриная грудка небольшая

Лучшие помидоры - сколько не жалко, но не меньше трёх крупных

Картофель - три штуки крупных

Лук репчатый - одна средняя луковица

Чеснок - 7-8 средних зубчиков

Томатная паста - три уверенных столовых ложки

Петрушка - пучок

Лук зелёный - несколько перьев

Соль, перец по вкусу Ингредиенты:

Полный рецепт супа читайте в нашем материале.

Тайский салат с говядиной

Если вы из тех, кто не мыслит жизни без мяса, но не хотите налегать на жирные стейки, присмотритесь к тайскому салату с говядиной. В нем совсем немного калорий, но при этом за счет мяса в составе салат помогает надолго насытить организм.

Ингредиенты:

Для салата:

Говяжья вырезка – 300 г;

Стручковая фасоль – 500 г;

Кинза – 1 пучок;

Сладкая луковица – 1/2;

Сливочное масло;

Растительное масло;

Сода – 1/2 ч.л.

Рецепт ищите здесь.

Четыре рецепта идеального борща

Существует множество рецептов приготовления борща — с курицей и со свининой, борщ горячий и холодный (свекольник), постный борщ с фасолью и другие.

Традиционным считается горячий суп с мясом на кости, картофелем, свеклой, морковью и луком.

Ингредиенты для бульона:

вода для бульона — 1,5-2 литра;

свинина или говядина (мясо на кости) — 400-500 граммов.

Ингредиенты для зажарки:

свекла — 2 штуки;

морковь — 1 штука;

лук репчатый — 2 штуки;

подсолнечное масло — 4-5 столовых ложек;

щепотка лимонной кислоты, ½ лимона или немного столового уксуса;

томатная паста — 2 столовых ложки.

Этот и другие рецепты борща ищите в нашем материале.

Отличная закуска: галета с помидорами

Начался сезон ягод, овощей и фруктов, поэтому готовка становится в разы легче и разнообразнее. Приготовьте галету с томатами, когда этих прекрасных плодов станет на прилавках еще больше. Это очень вкусно!

Ингредиенты:

200 г муки

150 г сливочного масла

2 ст.л. майонеза

1 ст.л. сахара

пара щепоток соли

4 средних помидора

3 ст.л. оливкового масла

2 зубчика чеснока

майоран, орегано, тимьян

черный кунжут для обсыпки бортиков

Полный рецепт галеты — в нашем материале.

Четыре рецепта лимонада для летнего зноя

В летнюю погоду самое время пить лимонады, а обилие ягод и фруктов для этого отлично подходит.

Черничный лимонад

Ингредиенты:

Черника — 125 г

Лимон — 2 шт

Мед — 3 ст. л.

Холодная вода — 125 мл

Газированная вода — 335 мл

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