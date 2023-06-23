Тайский салат и идеальный борщ: 5 лучших рецептов недели
Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на этой неделе.
Идеальный томатный суп, летние коктейли и другие вкусные блюда — в материале "Рамблера".
Идеальный летний томатный суп
Этот суп хорош тем, что в нем нет ничего лишнего, - каждый ингредиент на своём месте. А ещё большой плюс в том, что его можно есть даже в холодном виде, если, конечно, бульон не будет слишком жирным.
- Куриная грудка небольшая
- Лучшие помидоры - сколько не жалко, но не меньше трёх крупных
- Картофель - три штуки крупных
- Лук репчатый - одна средняя луковица
- Чеснок - 7-8 средних зубчиков
- Томатная паста - три уверенных столовых ложки
- Петрушка - пучок
- Лук зелёный - несколько перьев
- Соль, перец по вкусу
Полный рецепт супа читайте в нашем материале.
Тайский салат с говядиной
Если вы из тех, кто не мыслит жизни без мяса, но не хотите налегать на жирные стейки, присмотритесь к тайскому салату с говядиной. В нем совсем немного калорий, но при этом за счет мяса в составе салат помогает надолго насытить организм.
Ингредиенты:
Для салата:
- Говяжья вырезка – 300 г;
- Стручковая фасоль – 500 г;
- Кинза – 1 пучок;
- Сладкая луковица – 1/2;
- Сливочное масло;
- Растительное масло;
- Сода – 1/2 ч.л.
Рецепт ищите здесь.
Четыре рецепта идеального борща
Существует множество рецептов приготовления борща — с курицей и со свининой, борщ горячий и холодный (свекольник), постный борщ с фасолью и другие.
Традиционным считается горячий суп с мясом на кости, картофелем, свеклой, морковью и луком.
Ингредиенты для бульона:
- вода для бульона — 1,5-2 литра;
- свинина или говядина (мясо на кости) — 400-500 граммов.
Ингредиенты для зажарки:
- свекла — 2 штуки;
- морковь — 1 штука;
- лук репчатый — 2 штуки;
- подсолнечное масло — 4-5 столовых ложек;
- щепотка лимонной кислоты, ½ лимона или немного столового уксуса;
- томатная паста — 2 столовых ложки.
Этот и другие рецепты борща ищите в нашем материале.
Отличная закуска: галета с помидорами
Начался сезон ягод, овощей и фруктов, поэтому готовка становится в разы легче и разнообразнее. Приготовьте галету с томатами, когда этих прекрасных плодов станет на прилавках еще больше. Это очень вкусно!
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 150 г сливочного масла
- 2 ст.л. майонеза
- 1 ст.л. сахара
- пара щепоток соли
- 4 средних помидора
- 3 ст.л. оливкового масла
- 2 зубчика чеснока
- майоран, орегано, тимьян
- черный кунжут для обсыпки бортиков
Полный рецепт галеты — в нашем материале.
Четыре рецепта лимонада для летнего зноя
В летнюю погоду самое время пить лимонады, а обилие ягод и фруктов для этого отлично подходит.
Черничный лимонад
Ингредиенты:
- Черника — 125 г
- Лимон — 2 шт
- Мед — 3 ст. л.
- Холодная вода — 125 мл
- Газированная вода — 335 мл
- Лед
Этот и другие рецепты вкусных напитков ищите здесь.