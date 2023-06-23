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Тайский салат и идеальный борщ: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на этой неделе.

Тайский салат и идеальный борщ: 5 лучших рецептов недели
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Идеальный томатный суп, летние коктейли и другие вкусные блюда — в материале "Рамблера".

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Идеальный летний томатный суп

Этот суп хорош тем, что в нем нет ничего лишнего, - каждый ингредиент на своём месте. А ещё большой плюс в том, что его можно есть даже в холодном виде, если, конечно, бульон не будет слишком жирным.

Ингредиенты:
  • Куриная грудка небольшая
  • Лучшие помидоры - сколько не жалко, но не меньше трёх крупных
  • Картофель - три штуки крупных
  • Лук репчатый - одна средняя луковица
  • Чеснок - 7-8 средних зубчиков
  • Томатная паста - три уверенных столовых ложки
  • Петрушка - пучок
  • Лук зелёный - несколько перьев
  • Соль, перец по вкусу

Полный рецепт супа читайте в нашем материале.

Тайский салат с говядиной

Если вы из тех, кто не мыслит жизни без мяса, но не хотите налегать на жирные стейки, присмотритесь к тайскому салату с говядиной. В нем совсем немного калорий, но при этом за счет мяса в составе салат помогает надолго насытить организм.

Ингредиенты:

Для салата:

  • Говяжья вырезка – 300 г;
  • Стручковая фасоль – 500 г;
  • Кинза – 1 пучок;
  • Сладкая луковица – 1/2;
  • Сливочное масло;
  • Растительное масло;
  • Сода – 1/2 ч.л.

Рецепт ищите здесь.

Четыре рецепта идеального борща

Существует множество рецептов приготовления борща — с курицей и со свининой, борщ горячий и холодный (свекольник), постный борщ с фасолью и другие.

Традиционным считается горячий суп с мясом на кости, картофелем, свеклой, морковью и луком.

Ингредиенты для бульона:

  • вода для бульона — 1,5-2 литра;
  • свинина или говядина (мясо на кости) — 400-500 граммов.

Ингредиенты для зажарки:

  • свекла — 2 штуки;
  • морковь — 1 штука;
  • лук репчатый — 2 штуки;
  • подсолнечное масло — 4-5 столовых ложек;
  • щепотка лимонной кислоты, ½ лимона или немного столового уксуса;
  • томатная паста — 2 столовых ложки.

Этот и другие рецепты борща ищите в нашем материале.

Отличная закуска: галета с помидорами

Начался сезон ягод, овощей и фруктов, поэтому готовка становится в разы легче и разнообразнее. Приготовьте галету с томатами, когда этих прекрасных плодов станет на прилавках еще больше. Это очень вкусно!

Ингредиенты:

  • 200 г муки
  • 150 г сливочного масла
  • 2 ст.л. майонеза
  • 1 ст.л. сахара
  • пара щепоток соли
  • 4 средних помидора
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 2 зубчика чеснока
  • майоран, орегано, тимьян
  • черный кунжут для обсыпки бортиков

Полный рецепт галеты — в нашем материале.

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Четыре рецепта лимонада для летнего зноя

В летнюю погоду самое время пить лимонады, а обилие ягод и фруктов для этого отлично подходит.

Черничный лимонад

Ингредиенты:

  • Черника — 125 г
  • Лимон — 2 шт
  • Мед — 3 ст. л.
  • Холодная вода — 125 мл
  • Газированная вода — 335 мл
  • Лед

Этот и другие рецепты вкусных напитков ищите здесь.

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