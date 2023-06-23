Вред авокадо: чем опасен экзотический фрукт

Мы привыкли, что об авокадо говорят как об исключительно полезном продукте. Из-за высокого содержания полезных жиров, минералов и витаминов этот фрукт любят все спортсмены и приверженцы ЗОЖ. Однако даже такой прекрасный плод не столь безобиден, как кажется. Чем авокадо может навредить организму? И кому категорически нельзя употреблять его в пищу? Об этом MIR24.TV спросил специалистов в области здорового питания.

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Опасная экзотика

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По словам диетолога и нутрициолога Кристины Плотниковой, авокадо появился на российских прилавках лишь в 90-е годы. И если тогда его относили к необычным диковинкам, то сейчас этот продукт уже стал частью повседневности. Специалист отмечает, что обычно зеленый ребристый плод диетологи относят к правильному питанию, но при этом авокадо таит в себе много опасностей.

«К примеру, только мякоть является съедобной, остальные составляющие плода токсичны. Если употребить их в пищу, можно столкнуться с сильным расстройством кишечника. Также авокадо имеет высокую калорийность. Его употребление крайне не рекомендовано людям, страдающим ожирением. При частом употреблении авокадо гарантированно начнутся сбои в работе ЖКТ. Нарушится микрофлора кишечника, начнется брожение, появится отрыжка, эпизодические рвотные позывы», – перечисляет эксперт.

Кроме того, некоторым группам людей категорически противопоказан этот экзотический продукт. Диетолог и советник Российской Академии Естествознания по биологическим наукам Асбйорн Расен выделил три причины, из-за которых авокадо может вызвать серьезные проблемы со здоровьем:

Повышенное содержание жиров. Авокадо действительно богато полезными мононенасыщенными жирами, которые способствуют здоровью сердца. Однако для людей, страдающих ожирением или имеющих высокий калорийный рацион, следует ограничивать потребление авокадо, чтобы не превышать дневную норму калорий.

Аллергические реакции. У некоторых людей может возникать аллергическая реакция на авокадо. Это связано с присутствием белка, который может вызывать неприятные симптомы, такие как зуд, отечность или даже анафилактический шок. При наличии аллергии на авокадо необходимо исключить его из рациона.

Влияние на лекарства. Некоторые исследования указывают на то, что авокадо может взаимодействовать с определенными лекарственными препаратами, такими как препараты для снижения холестерина или препараты, влияющие на свертываемость крови. Людям, принимающим такие лекарства, рекомендуется проконсультироваться со своим врачом о возможных взаимодействиях.

Помимо этого, диетолог Кристина Плотникова не рекомендует употреблять авокадо лицам с заболеваниями печени (гепатоз, холецистит), при проблемах с желчным пузырем, людям, имеющим аутоиммунные заболевания или низкий иммунитет, а также тем, кто страдает от ожирения или имеет повышенный аппетит.

В свою очередь, спортивный врач и кандидат медицинских наук Александра Чистякова говорит, что авокадо является экзотическим фруктом для нас и нашей ферментативной системы, поэтому оно точно не может быть продуктом выбора для частого потребления, а уж тем более для моно-диет и разгрузочных дней.

«Многие забывают, что транспортировка экзотических фруктов и овощей – это сложный технологический процесс, при котором продукт снимается с дерева, как правило, недозревшим, обрабатывается чаще всего газом диоксида серы (кстати, около 1% жителей земли имеет аллергию на серу) и длительно перевозится с несколькими логистическими «коленами». Рассчитывать на большое количество витаминов в таком фрукте не стоит. Выбор лучше делать в пользу локальных и сезонных фруктов», – считает специалист.

Грамотный подход

Хотя авокадо является полезным продуктом, умеренность в потреблении все же важна, уверен Асбйорн Расен. Диетолог рекомендует соблюдать разумные порции и не превышать дневную норму, которая обычно составляет около половины или целого плода в зависимости от энергетических потребностей.

«Чтобы получить максимальную выгоду от авокадо, следует выбирать спелые и зрелые плоды. Они должны быть мягкими на ощупь при нажатии на кожицу, но не излишне мягкими. Оптимальная зрелость достигается, когда плод при нежном сжатии слегка упругий», – говорит эксперт.