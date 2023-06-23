Топ-5 полезных напитков для утоления жажды

Лучший помощник в борьбе с жаждой – вода. Но когда хочется порадовать себя не только полезным, но и вкусным напитком, на помощь приходят чаи, отвары, морсы, компоты и запаренные кипятком ягоды и фрукты. Как правильно их готовить и сколько в день можно выпивать, рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

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«Если составлять условный рейтинг напитков, которые летом могут быть полезны, то, с моей точки зрения, на первом месте должны быть травяные чаи без сахара и меда. Можно добавлять в них лимон или дольку имбиря, кому как нравится», – поделилась врач в своем телеграм-канале.

Второе место Павлова отдала отвару шиповника. Она посоветовала заваривать плоды растения на ночь в термосе и призвала ни в коем случае не добавлять в напиток сахар.

На третьей строке рейтинга – запаренные кипятком сезонные ягоды и фрукты. Их не нужно добавлять слишком много – достаточно, что называется, «для запаха».

Далее – домашний морс. В этот напиток также нельзя добавлять сахар, а варить ягоды необходимо не более пяти минут. Любители мякоти могут растолочь плоды толкушкой и добавить в жидкость.

И на пятое место эндокринолог поместила компот из сухофруктов без сахара.

«Да, сухофрукты содержат немало фруктозы, а значит, и калорий. Но витаминов и минералов в них тоже немало. Компот хорошо пить в жару, через 20–30 минут после обеда», – добавила она.