Гастроэнтеролог рассказала, чем опасно неправильное хранение молочных продуктов
Опасно употреблять молочные продукты, которые пролежали на жаре более 15 минут, рассказала гастроэнтеролог Наталья Герасименко.
Она подчеркнула, что одна из главных опасностей неправильного хранения молочных и кисломолочных продуктов - размножение в них микроорганизмов и бактерий (включая сальмонеллу и стафилококк).
"Эти микроорганизмы могут вызывать серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта, стать причиной отравления и даже поводом для госпитализации в инфекционную больницу", - рассказала "Газете.Ru" Герасименко.
По ее словам, если молочные и кисломолочные продукты оставить на прямом солнце или в жаркой комнате, они быстро нагреются до опасных температур, способствующих быстрому росту бактерий.
Еще одна проблема - потеря питательных веществ молочных продуктов при их неправильном хранении.
"В частности, происходит потеря витамина С, витаминов группы В и других питательных веществ. При этом продукты могут приобрести горький привкус и изменить свою текстуру", - рассказала врач.
Она порекомендовала хранить кисломолочные продукты в холодильнике при температуре от 2°C до 6°C, а также ни в коем случае не есть продукты, которые пролежали на жаре более 15 минут.
"Вздутые" упаковки - настоящий красный флаг", - добавила гастроэнтеролог.