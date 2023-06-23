Чем опасно неправильное хранение молочных продуктов

Опасно употреблять молочные продукты, которые пролежали на жаре более 15 минут, рассказала гастроэнтеролог Наталья Герасименко.

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Она подчеркнула, что одна из главных опасностей неправильного хранения молочных и кисломолочных продуктов - размножение в них микроорганизмов и бактерий (включая сальмонеллу и стафилококк).

"Эти микроорганизмы могут вызывать серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта, стать причиной отравления и даже поводом для госпитализации в инфекционную больницу", - рассказала "Газете.Ru" Герасименко.

По ее словам, если молочные и кисломолочные продукты оставить на прямом солнце или в жаркой комнате, они быстро нагреются до опасных температур, способствующих быстрому росту бактерий.

Еще одна проблема - потеря питательных веществ молочных продуктов при их неправильном хранении.

"В частности, происходит потеря витамина С, витаминов группы В и других питательных веществ. При этом продукты могут приобрести горький привкус и изменить свою текстуру", - рассказала врач.

Она порекомендовала хранить кисломолочные продукты в холодильнике при температуре от 2°C до 6°C, а также ни в коем случае не есть продукты, которые пролежали на жаре более 15 минут.