7 русских блюд, которые иностранцы считают дикими

Слышали про фаршированных чаек или мозг обезьяны? Нам эти блюда кажутся дикими, но в других странах — это вполне традиционные блюда. Для некоторых иностранцев привычная нам еда тоже кажется странной, а иногда даже отвратительной.

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Сало

Оно многим напоминает бекон, но сало гораздо более жирное, его редко жарят, а запах у продукта куда более насыщенный и резкий. Для иностранцев такой продукт настоящий выход из зоны комфорта, но решившись отведать такое блюдо, многие остаются в восторге.

Гречка

У этой крупы богатый, насыщенный аромат, а еще в ней множество полезных веществ, но иностранцам вид каши кажется слишком неаппетитным: она серо-коричневая, рассыпчатая. Попробовать гречку туристы решаются редко, а даже продегустировав ее, заявляют, что вкус слишком необычный.

Холодец

Желе — это десерт. Точка. Никаких вариаций иностранцы не приемлют, а желе с мясом или рыбой внутри кажется им настоящим пищевым извращением. На вкус застывший бульон тоже не радует туристов: слишком жирно, необычно, а с дополнением в виде хрена блюдо становится совсем странным.

Голубцы

Полезное и очень вкусное блюдо для нас — неотъемлемая часть рациона, а для иностранцев слишком тяжелая, разнообразная по вкусу и аромату еда. Отварная капуста многим не нравится, а сметаны в большинстве стран нет, поэтому ее вкус кажется слишком непривычным.

Квас

Это не пиво, не лимонад, не чай… Туристам сложно объяснить, почему мы так любим этот «хлебный сок». Еще в больший ступор они впадают, узнав, что в нем есть крохотный процент алкоголя, при этом квас разрешен детям.

Манная каша

Завтрак родом из детства для иностранцев — невнятная, бесполезная, слишком калорийная субстанция с не самой приятной консистенцией. А расплывшаяся на поверхности желтенькая лужица масла делает манку еще менее аппетитной.

Кисель