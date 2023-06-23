7 русских блюд, которые иностранцы считают дикими
Слышали про фаршированных чаек или мозг обезьяны? Нам эти блюда кажутся дикими, но в других странах — это вполне традиционные блюда. Для некоторых иностранцев привычная нам еда тоже кажется странной, а иногда даже отвратительной.
Сало
Оно многим напоминает бекон, но сало гораздо более жирное, его редко жарят, а запах у продукта куда более насыщенный и резкий. Для иностранцев такой продукт настоящий выход из зоны комфорта, но решившись отведать такое блюдо, многие остаются в восторге.
Гречка
У этой крупы богатый, насыщенный аромат, а еще в ней множество полезных веществ, но иностранцам вид каши кажется слишком неаппетитным: она серо-коричневая, рассыпчатая. Попробовать гречку туристы решаются редко, а даже продегустировав ее, заявляют, что вкус слишком необычный.
Холодец
Желе — это десерт. Точка. Никаких вариаций иностранцы не приемлют, а желе с мясом или рыбой внутри кажется им настоящим пищевым извращением. На вкус застывший бульон тоже не радует туристов: слишком жирно, необычно, а с дополнением в виде хрена блюдо становится совсем странным.
Голубцы
Полезное и очень вкусное блюдо для нас — неотъемлемая часть рациона, а для иностранцев слишком тяжелая, разнообразная по вкусу и аромату еда. Отварная капуста многим не нравится, а сметаны в большинстве стран нет, поэтому ее вкус кажется слишком непривычным.
Квас
Это не пиво, не лимонад, не чай… Туристам сложно объяснить, почему мы так любим этот «хлебный сок». Еще в больший ступор они впадают, узнав, что в нем есть крохотный процент алкоголя, при этом квас разрешен детям.
Манная каша
Завтрак родом из детства для иностранцев — невнятная, бесполезная, слишком калорийная субстанция с не самой приятной консистенцией. А расплывшаяся на поверхности желтенькая лужица масла делает манку еще менее аппетитной.
Кисель
Это недоваренный мармелад? Незастывшее желе? Для напитка он слишком густой, для еды недостаточно сформированный. Решившись попробовать, многие находят его вкусным, но привычный компот все же нравится туристам больше.