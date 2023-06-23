Россиянам назвали самые полезные перекусы

Крекеры, хлебцы и мюсли без сахара — идеальный перекус, считает нутрициолог Елена Богатова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала самые полезные продукты, с помощью которых можно заглушить голод между основными приемами пищи.

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По словам Богатовой, зерновые продукты без добавленного сахара питают организм сложными углеводами, пищевыми волокнами, витаминами и микроэлементами. Такую же пользу приносят фрукты и овощи, добавила нутрициолог. К тому же яблоки, морковь, груши, персики и огурцы, по ее мнению, улучшают пищеварение.

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что молочные продукты — нежирные йогурты, творог и сыры — содержат белок, кальций и другие питательные вещества, что делает их оптимальным перекусом в течение дня.

В куриной грудке, лососе или тунце содержатся высококачественные белки и жиры омега-3, говорит Богатова. Эти продукты могут быть как перекусом между основными приемами пищи, так и полноценными блюдами.