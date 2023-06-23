Врач рассказала о неожиданной пользе острых блюд

Жгучий перец, точнее, содержащийся в нем капсаицин, снижает уровень гормона голода и помогает худеть, рассказала спортивный врач и эксперт по здоровому образу жизни Александра Чистякова. Неожиданную пользу острых блюд она назвала «Ленте.ру».

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Алкалоид капсаицин содержится в разных видах стручкового перца, при раскусывании перца он выводит из строя болевые рецепторы, и мозг перестает получать сигналы о боли, объяснила Чистякова. Капсаицин поглощает нейропептид P (который должен передавать ощущение боли) и стимулирует выработку снимающих воспаление веществ.

Также капсаицин связывается с рецептором, блокировка которого приводит к выбросу эндорфинов, продолжила Чистякова. Эндорфины работают как обезболивающее и вызывают легкое ощущение эйфории. Врач добавила, что этими свойствами ученые объясняют привязанность некоторых людей к острому.

Попадая на слизистую капсаицин подавляет размножение бактерий: кишечной палочки и даже бактерии Helicobacter pylori, вызывающей гастрит, продолжила собеседница «Ленты.ру».

Чистякова добавила, что капсаицин способствует уменьшению гормона голода грелина, снижает уровень плохого холестерина и артериальное давление за счет расширения сосудов.

При употреблении в пищу чистого перца или острых блюд необходимо помнить, что капсаицин может и навредить, предупредила собеседница «Ленты.ру».

«Регулярное раздражение слизистой ЖКТ может привести к обострению или образованию язвенной болезни. Толерантность к острому можно развить, поэтому непривыкшему к острой еде человеку лучше начинать употребление с малых порций острой пищи», — подвела итог врач.