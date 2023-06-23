Диетолог Гинзбург объяснил, как цвет еды воздействует на аппетит

Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что яркие цвета вызывают у людей резкое желание подкрепиться и побуждают к покупке, а серый наоборот аппетит притупляет, сообщает «ФедералПресс».

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«Если еда не будет визуально привлекать человека, будет как-то невкусно пахнуть, то, наверно, много такой не съесть», – сказал Гинзбург.

По его словам, при похудении многие ограничивают себя в яркой еде. От этого идет другая проблема, если человек не получает от пищи удовольствия из раза в раз, то он начинает страдать. Это называется фрустрацией. Диетолог отметил, что в результате какие-то продукты становятся вожделенными, и худеющие срываются.