Диетолог Гинзбург объяснил, как цвет еды воздействует на аппетит
Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что яркие цвета вызывают у людей резкое желание подкрепиться и побуждают к покупке, а серый наоборот аппетит притупляет, сообщает «ФедералПресс».
«Если еда не будет визуально привлекать человека, будет как-то невкусно пахнуть, то, наверно, много такой не съесть», – сказал Гинзбург.
По его словам, при похудении многие ограничивают себя в яркой еде. От этого идет другая проблема, если человек не получает от пищи удовольствия из раза в раз, то он начинает страдать. Это называется фрустрацией. Диетолог отметил, что в результате какие-то продукты становятся вожделенными, и худеющие срываются.
Но обмануть свои мозг и организм цветом не удастся.Гинзбург добавил, что существуют приемы, которые помогают меньше потреблять. Например, замена сладостей на альтернативы. Он подчеркнул, что лучше не отказывать себе во всем ярком и вкусном, но есть это в меру.