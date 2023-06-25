5 продуктов, которые повышают уровень стресса и тревоги

Многие предпочитают справляться с тревожными периодами с помощью еды. Иначе говоря, «заедать». При этом некоторые продукты содержат в своём составе компоненты, которые могут повышать уровень психического и нервного напряжения.

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Кофе

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Одним из самых главных продуктов, повышающих стресс, является кофе. Точнее, кофеин, входящий в состав напитка. Он также содержится в зелёном чае, энергетиках и сладкой газированной воде. Его высокие дозы вызывают обезвоживание, ускорение пульса и повышение артериального давления. Также усиливают активность симпатической нервной системы, что приводит к тревожности.

Сахар

Продукты с большим содержанием сахара, например кондитерские и хлебобулочные изделия, пакетированные соки, энергетики, фастфуд, различные виды готовых соусов, отрицательно сказываются на психическом здоровье. Чрезмерное употребление сахаросодержащих продуктов вызывает увеличение уровня адреналина в крови, нарушает метаболизм кальция и магния, ухудшает регуляцию нейромедиаторов.

Соль

Избыточное употребление соли сказывается на организме примерно так же, как и излишек сахара. Больше всего влияет на сердечно-сосудистую систему, потому что пересоленная еда провоцирует повышение артериального давления. Для его нормализации в организме вырабатывается гормон стресса – адреналин. Как итог – человек становится ещё более раздражительным и тревожным. Поэтому в качестве перекуса не рекомендуется выбирать снеки, солёные орехи, копчёные и колбасные изделия, консервы, полуфабрикаты и фастфуд.

Пищевые добавки

В стрессовых ситуациях очень важно избегать употребления пищевых добавок, в особенности искусственного глутамата натрия. В наибольшем количестве они содержатся в быстрорастворимой лапше, колбасе, сосисках, чипсах, полуфабрикатах и фастфуде. В больших количествах глутамат натрия вызывает повышение уровня артериального давления и глюкозы в крови.

Алкоголь

Спиртные напитки не помогают справиться со стрессом. Бытующее мнение о том, что несколько бокалов вина могут снизить тревожность, на самом деле – миф. Алкоголь является депрессантом, после кратковременной выработки серотонина (гормона радости) в организме начнётся активное выделение тетрагидроизохинолина – вещества, блокирующего выработку «гормона радости» и дофамина.

В дополнение к имеющемуся тревожному состоянию человек спровоцирует ухудшение физического самочувствия. Ведь мозгу будет достаточно тяжело восстановить привычный «темп» работы. Кроме того, уровень напряжения увеличится из-за побочных эффектов постинтоксикационного периода.