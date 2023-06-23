От каких продуктов стоит отказаться летом и почему

В летний период организм нуждается в легкой и здоровой пище. Существуют продукты, от которых в жаркое время года лучше вообще отказаться, пишет Общественная Служба Новостей.

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Жареная еда, особенно та, что продается на улице, в том числе пирожки, пончики, бургеры и шаурма, опасны из-за большого содержания жира. Эти продукты долго перевариваются, а условия, в которых их готовят, часто оставляют желать лучшего. В жару риск отравления такой пищей повышается. Тяжело перевариваться будут и салаты с майонезом, шашлыки и колбасы.Сальмонелла очень хорошо размножается в летний период из-за благоприятных температурных условий, поэтому от сырых яиц и блюд из них лучше отказаться. Оставьте приготовление домашнего майонеза и тирамису на более холодное время года. Сейчас нужно использовать вареные или жареные яйца.

Сладкая газировка вместо того, чтобы утолить жажду, наоборот, заставляет пить чаще. Такие напитки вызывают привыкание. К тому же они содержат большое количество сахара и сахарозаменителей, способствующие набору веса, и обезвоживают организм.

Орешки, чипсы и сухарики тоже содержат слишком много соли и вредных ароматизаторов, в том числе глутамат натрия. Обезвоживают и спиртные напитки, которые к тому же сужают сосуды и нарушают естественный теплообмен. Не получится утолить жажду и кофейными напитками – капучино, латте, а также энергетиками.

Тортики и пирожные летом – не очень хорошая идея, они приводят к набору веса и тоже обезвоживают.

Холодные продукты приводят к развитию язвы желудка и гастриту. Лучше всего употреблять в пищу еду, у которой такая же температура, как у тела. От мороженого, холодной окрошки и молочной продукции из холодильника лучше отказаться.