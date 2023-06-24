В чем польза и вред яблок

Яблоки без сомнения являются наиболее распространенным фруктом в России, многие помнят распространенное утверждение, что съедая одно яблоко в день, можно забыть о походах ко врачу. Однако так ли полезны яблоки, как считается?

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В составе свежих яблок содержится около 80% воды, а остальное приходится на клетчатку, органические кислоты и углеводы, сообщает Общественная Служба Новостей. Больше всего пользы в свежесобранных плодах – концентрация полезных веществ в них максимальна.

Одно свежее яблоко содержит пектин, который улучшает работу кишечника и очистит его от шлаков, аскорбиновую кислоту, витамины, калий, магний, железо, минералы, антиоксиданты, и множество других полезных веществ.

Съеденное натощак яблоко поможет желудку настроиться на правильную работу и принесет пользу при запоре. Однако при гастрите, язве и желчекаменной болезни есть яблоки натощак категорически нельзя.

Калорийность фрукта невелика – от 47 калорий у красных сортов и 35 у зеленых. Поэтому зеленые яблоки можно есть во время диеты.

Однако слишком много яблок на пользу организму не пойдут, особенно это касается людей с язвенной болезнью. Также следует знать, что при гастрите можно есть только сладкие сорта яблок.

Врачи рекомендуют есть больше яблок во время беременности, желательно употреблять свежие яблоки отечественного происхождения из средней полосы.