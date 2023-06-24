3 противовоспалительных продукта, которые можно есть каждый день

Небольшое воспаление в организме является нормальной реакцией на травму или заболевание. Но хроническое воспаление грозит серьезными последствиями для здоровья — от увеличения веса до болезней сердца.

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Здоровое питание имеет решающее значение для поддержания хорошего самочувствия.

Диетолог Триста Бест назвала три противовоспалительных продукта, которые можно есть каждый день, пишет издание She Finds.

Йогурт

Йогурт — отличный белковый вариант завтрака, перекуса или альтернатива сладкому десерту. Диетолог Бест объяснила, что это лакомство обладает противовоспалительными свойствами благодаря содержанию пробиотиков.

— Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые полезны для здоровья, в частности, кишечника. Кишечный микробиом играет важную роль в регуляции воспаления во всем организме, — пояснила она.

Главное избегать йогуртов с большим количеством сахара и ароматизаторов, так как они принесут больше вреда, чем пользы. Вместо этого специалист посоветовала выбирать простой греческий йогурт и дополнять его ягодами.

Ягоды

Свежие ягоды богаты антиоксидантами и являются источником клетчатки.

— Высокое содержание клетчатки помогает выводить токсины из организма и поддерживает нормальную работу кишечника, что уменьшает воспаление и вес, — отметила врач.

Также в ягодах содержится витамин С, который укрепляет иммунитет.

Эдамаме

Соевые бобы эдамаме богаты белком и клетчаткой, а также соединениями, которые называются изофлавоны. Они снижают уровень С-реактивного белка, чтобы сдерживать воспаление.