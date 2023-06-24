3 противовоспалительных продукта, которые можно есть каждый день
Небольшое воспаление в организме является нормальной реакцией на травму или заболевание. Но хроническое воспаление грозит серьезными последствиями для здоровья — от увеличения веса до болезней сердца.
Здоровое питание имеет решающее значение для поддержания хорошего самочувствия.
Диетолог Триста Бест назвала три противовоспалительных продукта, которые можно есть каждый день, пишет издание She Finds.
Йогурт
Йогурт — отличный белковый вариант завтрака, перекуса или альтернатива сладкому десерту. Диетолог Бест объяснила, что это лакомство обладает противовоспалительными свойствами благодаря содержанию пробиотиков.
— Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые полезны для здоровья, в частности, кишечника. Кишечный микробиом играет важную роль в регуляции воспаления во всем организме, — пояснила она.
Главное избегать йогуртов с большим количеством сахара и ароматизаторов, так как они принесут больше вреда, чем пользы. Вместо этого специалист посоветовала выбирать простой греческий йогурт и дополнять его ягодами.
Ягоды
Свежие ягоды богаты антиоксидантами и являются источником клетчатки.
— Высокое содержание клетчатки помогает выводить токсины из организма и поддерживает нормальную работу кишечника, что уменьшает воспаление и вес, — отметила врач.
Также в ягодах содержится витамин С, который укрепляет иммунитет.
Эдамаме
Соевые бобы эдамаме богаты белком и клетчаткой, а также соединениями, которые называются изофлавоны. Они снижают уровень С-реактивного белка, чтобы сдерживать воспаление.
— Эдамаме — это растительный продукт с высоким содержанием белка, который можно употреблять в свежем или жареном виде. В одной чашке приготовленного эдамаме содержится 17 граммов белка, а также целых восемь граммов клетчатки на порцию, — заключила диетолог.