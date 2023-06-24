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Первые заготовки: готовим соленые огурцы в банке

Начинается горячий сезон домашних заготовок и уже вполне можно сделать баночку-другую соленых огурцов, которые украсят любой стол хоть на даче, хоть в городе.

Первые заготовки: готовим соленые огурцы в банке
© Eva.ru

Приготовьте огурчики по предложенному рецепту, они точно всем понравятся.

Ингредиенты (на одну трехлитровую банку):
  • Огурцы свежие, лучше не очень крупные
  • Чеснок ~3-4 крупных или 6-8 мелких зубчика
  • Укроп, стволы вместе с зонтиками и веточками — 1 большой
  • Листья смородины ~12-14 шт.
  • Вода холодная — 1,5 л
  • Соль (не йодированная!) — 3 ст.л

Процесс приготовления:

  1. Помыть банки. Помыть огурцы и отрезать «попки» с двух сторон.
  2. Стебли укропа помыть, нарезать крупно на кусочки ~3-4 см длиной. Если зонтики крупные, нарезать на несколько частей.
  3. Чеснок почистить и каждый зубчик нарезать на несколько частей.
  4. Листья смородины помыть.
  5. Соль развести в холодной воде и перемешать до растворения соли.
  6. На дно банки положить 6-7 листьев смородины, нарезанный укроп и чеснок.
  7. Аккуратно уложить огурцы: сначала вертикально, а сверху на них — горизонтально или как получится.
  8. Залить соленой водой. Если вся не поместится, не страшно. Сверху положить еще несколько листьев смородины и укроп, если останется. Закрыть банки крышками, закупоривать не нужно.
  9. Убрать в холодильник. Рассол первое время может чуть подтекать, поставьте банки на бумажные полотенца.