Первые заготовки: готовим соленые огурцы в банке
Начинается горячий сезон домашних заготовок и уже вполне можно сделать баночку-другую соленых огурцов, которые украсят любой стол хоть на даче, хоть в городе.
Приготовьте огурчики по предложенному рецепту, они точно всем понравятся.
Ингредиенты (на одну трехлитровую банку):
- Огурцы свежие, лучше не очень крупные
- Чеснок ~3-4 крупных или 6-8 мелких зубчика
- Укроп, стволы вместе с зонтиками и веточками — 1 большой
- Листья смородины ~12-14 шт.
- Вода холодная — 1,5 л
- Соль (не йодированная!) — 3 ст.л
Процесс приготовления:
- Помыть банки. Помыть огурцы и отрезать «попки» с двух сторон.
- Стебли укропа помыть, нарезать крупно на кусочки ~3-4 см длиной. Если зонтики крупные, нарезать на несколько частей.
- Чеснок почистить и каждый зубчик нарезать на несколько частей.
- Листья смородины помыть.
- Соль развести в холодной воде и перемешать до растворения соли.
- На дно банки положить 6-7 листьев смородины, нарезанный укроп и чеснок.
- Аккуратно уложить огурцы: сначала вертикально, а сверху на них — горизонтально или как получится.
- Залить соленой водой. Если вся не поместится, не страшно. Сверху положить еще несколько листьев смородины и укроп, если останется. Закрыть банки крышками, закупоривать не нужно.
- Убрать в холодильник. Рассол первое время может чуть подтекать, поставьте банки на бумажные полотенца.