Врач назвала самый полезный для здоровья мозга орех
Определенный вид орехов оказывает благотворное влияние на здоровье человека. Подробно об этом рассказала врач-нутрициолог Анна Серафимович.
Речь идет о кешью — эти плоды содержат много ненасыщенных жиров, способствующих снижению уровня холестерина в крови.
Орехи служат источником меди, которая улучшает работу мозга, в том числе при деменции.
Регулярное употребление кешью способствует развитию когнитивных функций, пишет издание «Кубанские новости».
Орехи также содержат витамины группы В и Е, минералы,таких как фосфор, калий, магний, железо и калий. Эти вещества нормализуют работу кровеносной и нервной систем. Суточная норма кешью составляет десять орешков в день.