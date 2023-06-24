Врач назвала самый полезный для здоровья мозга орех

Определенный вид орехов оказывает благотворное влияние на здоровье человека. Подробно об этом рассказала врач-нутрициолог Анна Серафимович.

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Речь идет о кешью — эти плоды содержат много ненасыщенных жиров, способствующих снижению уровня холестерина в крови.

Орехи служат источником меди, которая улучшает работу мозга, в том числе при деменции.

Регулярное употребление кешью способствует развитию когнитивных функций, пишет издание «Кубанские новости».