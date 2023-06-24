5 рецептов вкусных и полезных блюд из дикоросов
Для многих источником витаминов и минералов стали дорогие заграничные суперфуды. Но мало кто знает, что пополнять запасы полезных для организма элементов можно с помощью растений, которые растут вокруг сами по себе.
О пользе сорняков и вкусных блюдах, которые из них можно приготовить, – в материале Москвы 24.
Рулеты со снытью и творогом
Сныть богата витамином С, железом, кальцием и калием. Вкус у нее приятный, но структура жестковата, поэтому лучше собирать молодые листья и перед употреблением ошпаривать их кипятком.
Чтобы приготовить рулеты с добавлением сныти, понадобятся:
- лаваш;
- 150 граммов сныти;
- 250 граммов творога;
- 50 граммов сметаны;
- зубчик чеснока.
Сныть и чеснок надо мелко нарезать, смешать с творогом и сметаной, посолить по вкусу. При желании в смесь можно добавить семена кунжута или льна.
Затем лаваш нужно смазать творожной смесью, аккуратно свернуть его в рулет и нарезать на порционные кусочки.
Смузи из крапивы
Несмотря на "жгучий" характер, крапива невероятно полезна – настоящий поливитаминный концентрат. Она содержит витамины группы B, С, К, а также железо, медь и марганец.
Для смузи из крапивы надо взять:
- зеленое яблоко;
- 150 граммов листьев крапивы;
- огурец.
Листья крапивы необходимо промыть, ошпарить кипятком и положить в чашу блендера. Следом отправить туда яблоко и огурец, нарезанные небольшими кусочками.
Взбить все до однородности и перелить напиток в стакан.
Долма в листьях подорожника
В народе подорожник обрел славу природного лекарства, и с кулинарной точки зрения он пока недооценен. При этом в его составе есть кальций, магний, витамины К и С, каротин и пектин.
Для кавказского блюда на новый лад понадобятся:
- листья подорожника;
- 500 граммов мясного фарша с луком;
- четыре столовые ложки риса;
- свежая зелень (мята, укроп, кинза) – по вкусу.
Листья подорожника следует замочить кипятком примерно на 10 минут.
Зелень нужно мелко нарубить и добавить в фарш, туда же отправить рис.
Массу надо посолить, поперчить по вкусу и тщательно перемешать.
Далее в каждый лист подорожника заворачиваем фарш и выкладываем долму в кастрюлю. Сверху желательно накрыть ее тарелкой чуть меньшего диаметра (лучше железной или керамической) и залить горячей водой.
Варить блюдо необходимо на медленном огне около часа.
Омлет из мокрицы
Есть хороший способ избавиться от мокрицы на участке – съесть ее. В этом случае организм получит витамины группы B, С, А, К, фосфор, натрий, калий, кальций и магний.
Чтобы приготовить омлет с этим растением, надо взять:
- два яйца;
- пучок мокрицы и зеленого лука;
- полстакана молока;
- сливочное или топленое масло для жарки.
Мокрицу и лук надо мелко порезать и немного потушить в масле на сковороде.
Яйца взбить с молоком, посолить и залить смесью зелень.
Жарить до готовности.
Салат из одуванчиков
Листья одуванчика содержат витамины А, В, С, Е, железо, кальций, фосфор и калий. Но есть один минус – они горчат. Чтобы по максимуму убрать этот привкус, листья перед приготовлением надо замочить на полчаса в соленой воде.
Для салата из одуванчиков необходимо подготовить:
- три яйца;
- два зубчика чеснока;
- 300 граммов листьев одуванчика;
- сметану для заправки.
Зелень следует мелко нашинковать, яйца сварить вкрутую и тоже нарезать, чеснок пропустить через пресс.
Все ингредиенты перемешать, заправить сметаной и посолить.