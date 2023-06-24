Эксперты рассказали о пользе зелени
Зелень порой кажется несущественным элементом блюда — кладут её совсем немного. Между тем она придаёт еде неповторимый вкус и аромат и добавляет пользы. А если петрушка или укроп ещё и собраны с собственной грядки, то в их качестве можно не сомневаться.
О том, чем полезны эти растения, а также рукола, шпинат и другая июньская «трава», сообщило издание Роспотребнадзора «Здоровое питание».
Зелень любят за витамины и универсальность — её можно добавить куда угодно.
Польза петрушки
В петрушке достаточно витаминов, А, С, К и Е, а ещё тиамина, рибофлавина, ниацина и кучи других полезных микроэлементов. Это также мощный антиоксидант — флавоноиды и каротиноиды в составе зелени отлично защищают от хронических заболеваний.
Петрушка идеально подойдёт для мясных, рыбных, грибных и овощных блюд. Неплохо сочетается с творогом и сыром. Ещё её можно использовать для украшения праздничного стола.
Польза зелёного лука
Во-первых, он укрепляет иммунитет благодаря наличию в составе калия, витаминов С и А. Также лучок богат железом, фтором и эфирными маслами. Так что в сезон простуд и гриппа средство что надо. Лучше есть лук в свежем виде под картошку с селёдкой или добавлять в салаты. В горячие блюда его стоит добавлять прямо перед подачей.
Польза руколы
Зелень эта полюбилась россиянам относительно недавно, но многие уже спокойно выращивают её у себя на даче. И не зря — она очень полезна. В её состав входят железо, медь, марганец, селен, цинк, калий, магний, кальций и ещё целый список витаминов и минералов. В молодых листочках много йода и флавоноидов. Последние укрепляют кровеносные сосуды. Но и это ещё не вся польза руколы.
- помогает при стрессах и депрессиях;
- повышает уровень гемоглобина;
- выводит лишний холестерин;
- борется с вирусами и бактериями;
- укрепляет иммунитет;
- профилактика онкологии.
Руколу часто добавляют в салаты, но на этом её применение не исчерпывается. Её можно употреблять в качестве гарнира, а также использовать при консервации овощей. Она отлично сочетается с рыбными и мясными блюдами. Ещё ей хорошо украшать холодные закуски, пиццу и ризотто.
Польза шпината
Интересно, что в шпинате белка больше, чем в зелёном горошке или фасоли. Так что эту зелень по праву можно назвать не только полезной, но и сытной. Растительный белок в составе шпината хорошо усваивается и быстро насыщает. Помимо этого, эти зелёные листочки ещё содержат рекордное количество калия, железа и марганца. Именно поэтому их рекомендуют людям с малокровием и в период после болезни. Также шпинат даёт лёгкий противовоспалительный, слабительный и мочегонный эффект, а значит, поможет при отёках. Ещё он рекомендован при диабете, так как не сильно калориен и имеет невысокий гликемический индекс. Есть его хорошо в любом виде — и как гарнир, и в салате, и в выпечке, и в супах.