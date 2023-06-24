Эксперты рассказали о пользе зелени

Зелень порой кажется несущественным элементом блюда — кладут её совсем немного. Между тем она придаёт еде неповторимый вкус и аромат и добавляет пользы. А если петрушка или укроп ещё и собраны с собственной грядки, то в их качестве можно не сомневаться.

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О том, чем полезны эти растения, а также рукола, шпинат и другая июньская «трава», сообщило издание Роспотребнадзора «Здоровое питание».

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Зелень любят за витамины и универсальность — её можно добавить куда угодно.

Польза петрушки

В петрушке достаточно витаминов, А, С, К и Е, а ещё тиамина, рибофлавина, ниацина и кучи других полезных микроэлементов. Это также мощный антиоксидант — флавоноиды и каротиноиды в составе зелени отлично защищают от хронических заболеваний.

Петрушка идеально подойдёт для мясных, рыбных, грибных и овощных блюд. Неплохо сочетается с творогом и сыром. Ещё её можно использовать для украшения праздничного стола.

Польза зелёного лука

Во-первых, он укрепляет иммунитет благодаря наличию в составе калия, витаминов С и А. Также лучок богат железом, фтором и эфирными маслами. Так что в сезон простуд и гриппа средство что надо. Лучше есть лук в свежем виде под картошку с селёдкой или добавлять в салаты. В горячие блюда его стоит добавлять прямо перед подачей.

Польза руколы

Зелень эта полюбилась россиянам относительно недавно, но многие уже спокойно выращивают её у себя на даче. И не зря — она очень полезна. В её состав входят железо, медь, марганец, селен, цинк, калий, магний, кальций и ещё целый список витаминов и минералов. В молодых листочках много йода и флавоноидов. Последние укрепляют кровеносные сосуды. Но и это ещё не вся польза руколы.

помогает при стрессах и депрессиях;

повышает уровень гемоглобина;

выводит лишний холестерин;

борется с вирусами и бактериями;

укрепляет иммунитет;

профилактика онкологии. Среди других ценных свойств растения:

Руколу часто добавляют в салаты, но на этом её применение не исчерпывается. Её можно употреблять в качестве гарнира, а также использовать при консервации овощей. Она отлично сочетается с рыбными и мясными блюдами. Ещё ей хорошо украшать холодные закуски, пиццу и ризотто.

Польза шпината