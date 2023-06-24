Не только голубцы: четыре блюда с капустой
Белокочанная капуста — не только кладезь витаминов, но и целый список полезных и вкусных блюд.
Из капусты можно приготовить не только голубцы, но и добавить ее в качестве начинки в пирог, а также протушить с охотничьими колбасками.
Сохраняйте рецепты и экспериментируйте.
Голубцы из капустных листьев
Ингредиенты:
- Капуста — 700 г
- Говяжий фарш — 300 г
- Лук — 200 г
- Морковь — 200 г
- Рис — 60 г
- Укроп — 0,5 пучка
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Сметана — 1 ст. л.
- Вода — 300 мл
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
В кастрюлю налить воду и довести до кипения.
Вырезать у капусты кочерыжку, стараясь не повредить кочан. Отправить капусту в кастрюлю с кипящей водой и варить 10 минут.
Морковь натереть на крупной терке. Лук, укроп мелко нарезать.
В глубокую сковороду или казан налить растительное масло, обжарить лук и морковь до золотистого цвета.
В говяжий фарш добавить 2 ст. л. зажарки, рис, укроп, соль, перец и перемешать.
На каждый лист выложить 1-2 столовые ложки фарша.
В отдельной емкости тщательно смешайте воду, томатную пасту, сметану, соль, перец.
На оставшуюся зажарку переложить голубцы, сверху залить соусом и варить под крышкой 30-40 минут.
Бигос из свежей капусты с говядиной
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная — 1 кг
- Говядина — 400 г
- Лук — 2 шт
- Морковь — 1 шт
- Помидор — 2 шт
- Черный перец, соль — по вкусу
Процесс приготовления:
Мясо нарезать на крупные кубики.
Растительное масло разогреть в казане и положить мясо. Жарить до румяности. Добавить нарезанный лук.
Тушить мясо с луком около 8 минут.
Морковь нарезать соломкой, добавить в казанок и тушить еще 8 минут. Добавить перец и перемешать.
Нарезанные кубиками помидоры добавить в казанок и тушить 5 минут.
Капусту нашинковать, посолить и хорошо вымешать руками. Добавить капусту к мясу с овощами.
Накрыть крышкой и тушить около часа. Время от времени перемешивать.
Капустный пирог
Ингредиенты:
- Капуста белокoчанная (молодая) — 500 г
- Яйцо — 3 шт
- Сметана — 5 ст. л.
- Майонез — 3 ст. л.
- Мука — 6 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Разрыхлитель — 2 ч. л.
- Укроп — 1/2 пучка
Процесс приготовления:
Капусту нашинковать, подсолить и слегка обмять. Добавить мелко нарезанную зелень.
Яйца взбить в однородную массу. Добавить остальные ингредиенты и замесить тесто.
Форму смазать сливочным маслом и выложить в нее капусту. Залить тестом.
Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать 30 минут до образования золотистой корочки.
Тушеная капуста с охотничьими колбасками
Ингредиенты:
- Капуста — 1 шт
- Охотничьи колбаски — 500 г
- Лук — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Протертые томаты — 3 ст. л.
- Лавровый лист — 2 шт
- Соль, перец — по вкусу
- Вода — 100 мл
Процесс приготовления:
Колбаски нарезаем кружочками, лук полукольцами, а морковь натираем на крупной терке. Лук и морковь обжариваем практически до готовности и добавляем колбаски, обжариваем все вместе примерно 5 минут.
К овощам и колбаскам добавляем воду и протертые томаты. Если нет протертых, то добавляем 2 столовых ложки томатной пасты без горки и 1 помидор, очищенный от кожицы и мелко нарезанный.
Добавляем лавровый лист, соль, перец. Тушим около 10 минут.
Овощи с колбасками перекладываем в кастрюлю с толстым дном. Сверху выкладываем нарезанную капусту. По мере приготовления периодически помешиваем ее. Тушим под крышкой до готовности капусты.