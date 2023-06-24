Не только голубцы: четыре блюда с капустой

Белокочанная капуста — не только кладезь витаминов, но и целый список полезных и вкусных блюд.

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Из капусты можно приготовить не только голубцы, но и добавить ее в качестве начинки в пирог, а также протушить с охотничьими колбасками.

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Голубцы из капустных листьев

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Ингредиенты:

Капуста — 700 г

Говяжий фарш — 300 г

Лук — 200 г

Морковь — 200 г

Рис — 60 г

Укроп — 0,5 пучка

Томатная паста — 1 ст. л.

Сметана — 1 ст. л.

Вода — 300 мл

Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

В кастрюлю налить воду и довести до кипения.

Вырезать у капусты кочерыжку, стараясь не повредить кочан. Отправить капусту в кастрюлю с кипящей водой и варить 10 минут.

Морковь натереть на крупной терке. Лук, укроп мелко нарезать.

В глубокую сковороду или казан налить растительное масло, обжарить лук и морковь до золотистого цвета.

В говяжий фарш добавить 2 ст. л. зажарки, рис, укроп, соль, перец и перемешать.

На каждый лист выложить 1-2 столовые ложки фарша.

В отдельной емкости тщательно смешайте воду, томатную пасту, сметану, соль, перец.

На оставшуюся зажарку переложить голубцы, сверху залить соусом и варить под крышкой 30-40 минут.

Бигос из свежей капусты с говядиной

Eva.ru

Ингредиенты:

Капуста белокочанная — 1 кг

Говядина — 400 г

Лук — 2 шт

Морковь — 1 шт

Помидор — 2 шт

Черный перец, соль — по вкусу

Процесс приготовления:

Мясо нарезать на крупные кубики.

Растительное масло разогреть в казане и положить мясо. Жарить до румяности. Добавить нарезанный лук.

Тушить мясо с луком около 8 минут.

Морковь нарезать соломкой, добавить в казанок и тушить еще 8 минут. Добавить перец и перемешать.

Нарезанные кубиками помидоры добавить в казанок и тушить 5 минут.

Капусту нашинковать, посолить и хорошо вымешать руками. Добавить капусту к мясу с овощами.

Накрыть крышкой и тушить около часа. Время от времени перемешивать.

Капустный пирог

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Ингредиенты:

Капуста белокoчанная (молодая) — 500 г

Яйцо — 3 шт

Сметана — 5 ст. л.

Майонез — 3 ст. л.

Мука — 6 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Укроп — 1/2 пучка

Процесс приготовления:

Капусту нашинковать, подсолить и слегка обмять. Добавить мелко нарезанную зелень.

Яйца взбить в однородную массу. Добавить остальные ингредиенты и замесить тесто.

Форму смазать сливочным маслом и выложить в нее капусту. Залить тестом.

Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать 30 минут до образования золотистой корочки.

Тушеная капуста с охотничьими колбасками

Eva.ru

Ингредиенты:

Капуста — 1 шт

Охотничьи колбаски — 500 г

Лук — 1 шт

Морковь — 1 шт

Протертые томаты — 3 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт

Соль, перец — по вкусу

Вода — 100 мл

Процесс приготовления:

Колбаски нарезаем кружочками, лук полукольцами, а морковь натираем на крупной терке. Лук и морковь обжариваем практически до готовности и добавляем колбаски, обжариваем все вместе примерно 5 минут.

К овощам и колбаскам добавляем воду и протертые томаты. Если нет протертых, то добавляем 2 столовых ложки томатной пасты без горки и 1 помидор, очищенный от кожицы и мелко нарезанный.

Добавляем лавровый лист, соль, перец. Тушим около 10 минут.