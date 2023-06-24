Как по руке узнать, сколько вы можете съесть

Рассказываем, как легко контролировать свой вес без дневников и отчетов.

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Исследования, проводившиеся в России последние несколько лет, из раза в раз подтверждали увеличение количества людей с ожирением. По данным учёных, лишний вес есть примерно у 50% мужчин, у женщин чуть меньше – 40%. Каких только систем питания не придумали, чтобы вкусно есть и при этом чувствовать себя хорошо. Например, «ладонная» диета.

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"Такая методика имеет место быть. Для здорового человека это лёгкий способ контролировать количество потребляемой пищи", - Светлана Перес, клинический генетик, нутрициолог и эксперт Академии врачей UniProf.

Порция размером с ладонь

Эта диета – не про запреты, как многие другие, она – про дозированное потребление пищи. Можно много себе позволить, если знать меру. Когда «на глаз» определить трудно, на помощь приходит рука. То есть вы буквально можете мерить порции по ладони.

Например, если вы хотите рыбу или мясо, порция не должна быть больше, чем ладонь (от запястья до основания пальцев). Это правило касается всех продуктов с высоким содержанием белка. Сливочное масло или сыр, так же как любые другие жиры – не больше фаланги большого пальца. Да, мало, но иначе пользы от диеты не будет.

Что касается овощей, тут чуть больше свободы: сложите вместе две ладони – это и будет ваша порция. Углеводы, например, макароны, считайте по кулаку, а точнее, по передней его части. Та же история и с фруктами. Крупы удобнее мерить по горсти: одна сложенная лодочкой ладонь – порция. Если вы решили побаловать себя сладким, то тут всё строго: шоколадка размером не больше пальца – это максимум, который вы можете себе позволить.

Недостатки «ладонной» диеты

Безусловно, такое питание имеет свои преимущества: можно отслеживать, сколько вы съедаете, и не переживать, что превысили норму. Но, как всегда бывает, есть и минусы. К примеру, эта методика не учитывает следующие моменты:

ферментативные возможности и особенности организма;

врождённые особенности обмена веществ или усвоения тех или иных продуктов питания. Кому-то, например, действительно необходимо больше белка, а кто-то уже родился вегетарианцем;

состояние микробиоты, от которой зависит уровень пристеночного пищеварения;

состояние слизистых ЖКТ, возможности всасывания и усвоения.